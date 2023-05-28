山東國企董座 接受「有償」陪侍 身旁多名女子陪酒照曝光

山東臨沂水務集團董事長左國棟工作照。（取材自錢江晚報）

近日，有網民爆料稱，山東臨沂水務集團董事長左國棟受邀赴某KTV夜總會期間接受有償陪侍，並發出一張疑似左國棟身旁坐著多名陪酒女子的照片；網民稱領導幹部是人民的公僕，卻接受有償陪侍，希望臨沂相關部門給出一個合理的解釋。據報導，經組織對此核實，情況屬實，目前臨沂市紀委監委已介入調查處理。

瀟湘晨報報導，網傳截圖顯示，一名網民發帖爆料指出，臨沂市水務集團作為市政府授權管理、經營城市涉水事務的國有獨資公司，董事長左國棟卻受邀赴某KTV夜總會進行娛樂活動，期間接受有償陪侍，相關費用均由私營企業主支付。

這名網民認為，領導幹部必須自覺接受群眾監督，領導幹部是人民的公僕，希望臨沂相關部門給出一個合理的解釋。這則發文並配圖，圖中疑似有陪酒女子坐在一名男子身邊。

查詢天眼查，臨沂市水務集團法定代表人為左國棟，其是臨沂城市發展集團百分之百控股企業。

網民爆料內容。（取材自瀟湘晨報）

據報導，臨沂市水務集團黨群工作科一工作人員對此表示，「網路上的傳言一出我們單位就了解到這個事情了，相關情況正在核實，也已經和相關部門對接聯繫，市裡的相關部門對這個事情也在調查，具體情況暫時還不清楚。」臨沂市紀委一工作人員者表示關於這件事的詳情暫不知情，如果有線索就可以舉報。

瑯琊新聞網5月28日報導引述有關部門消息，對網路舉報的臨沂水務集團董事長左國棟接受有償陪侍問題，經組織核實，情況屬實。目前臨沂市紀委監委已介入調查處理。

左國棟本人尚未對此回應。

另據山東媒體5月18日報導，左國棟下屬、臨沂市水務集團有限公司投資 發展部部長周洋涉嫌嚴重職務違法，經臨沂市監察委員會指定，目前正接受莒南縣監察委員會監察調查。

來源：tony jim