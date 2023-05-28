又見歧視…南航星國櫃台 被控用3種語言諷中客「是狗」

袁先生指控，櫃檯人員用普通話、粵語和英文罵他是狗。（視頻截圖）

國泰航空日前因空服員涉歧視 中國旅客而四度道歉並開除三名空服員，不料近日再傳航空公司「辱華」，這次是中國三大航空集團之一的中國南方航空。一名中國旅客稱23日在新加坡 用中文與南航櫃台人員溝通時，先遭冷漠對待，後被用三種語言辱罵「是狗」，讓他憤而投訴。南航調查後稱此事屬實，已要求其代理服務商停止該涉事人員服務資格，南航也向該旅客道歉。

據澎湃新聞、香港01報導，這名中國旅客袁先生稱當時要從新加坡樟宜機場，搭乘前往重慶的CZ546次航班，他在南航櫃台諮詢將座位換到安全通道，櫃台人員告知需要額外費用，袁先生稱先前從未遇過需要付費情況，而他詢問櫃台人員「Can you speak Chinese」是否能以中文應答時，櫃台人員雖然內部溝通使用中文，卻向他表示聽不懂中文。

報導引述袁先生指稱，此時，一旁的女職員冷漠說「沒看到我們在忙嗎？」，但當時櫃台前其實只有他一人在等，櫃台人員接著突然用中文說「我就是不想回答你」，他揚言投訴並開始用手機錄影，對方就用中、粵、英等三種語言辱罵他，雙方引發口角爭執。

袁先生指控，櫃台人員用普通話、粵語和英文罵他是狗。（視頻截圖）

據袁先生提供的視頻，櫃台人員一開始說「你要做一條狗的話，我就可以當你是一條狗，很容易的」，袁先生回應「你是狗，你是狗，誰是狗說清楚」，櫃台說「人家在這裡解釋東西你就來插嘴」，袁先生繼續逼問「說清楚誰是狗？是不是誰是狗？say it agian! Who is dog」，櫃台則稱「做人都不會做」。

袁先生認為，他受到這樣的待遇是因為該櫃台人員歧視中國旅客，23日向南航投訴。

對此，南航證實5月25日收到袁先生的投訴，稱事件正在調查。5月27日晚間，南航發布公告稱，該櫃台服務人員為南航委託服務的當地地面代理服務商員工，南航已要求代理服務商停止該名人員服務南航新加坡營業部的資格，南航也表示已向袁先生道歉，未來將認真總結教訓，加強代理服務管理。

此次事件昨天衝上微博熱搜，但不同於國泰航空事件，中國網民並非一面倒力挺袁先生。有網民認為，袁先生的影片僅拍到後半段，難以了解事情的全貌；有網民質疑，不應該不經過櫃台人員同意就錄影。也有網民說「主動要求坐安全通道要加錢很正常」。

南航，全名中國南方航空（China Southern Airlines），是總部設在廣州的中央企業，與中國國際航空集團公司（國航）和中國東方航空集團公司（東航 ）合稱中國三大航空集團。南航的運輸飛機規模、航線網絡數量、年客運量都長期處於中國首位。