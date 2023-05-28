又見歧視…南航星國櫃台 被控用3種語言諷中客「是狗」
國泰航空日前因空服員涉歧視中國旅客而四度道歉並開除三名空服員，不料近日再傳航空公司「辱華」，這次是中國三大航空集團之一的中國南方航空。一名中國旅客稱23日在新加坡用中文與南航櫃台人員溝通時，先遭冷漠對待，後被用三種語言辱罵「是狗」，讓他憤而投訴。南航調查後稱此事屬實，已要求其代理服務商停止該涉事人員服務資格，南航也向該旅客道歉。
據澎湃新聞、香港01報導，這名中國旅客袁先生稱當時要從新加坡樟宜機場，搭乘前往重慶的CZ546次航班，他在南航櫃台諮詢將座位換到安全通道，櫃台人員告知需要額外費用，袁先生稱先前從未遇過需要付費情況，而他詢問櫃台人員「Can you speak Chinese」是否能以中文應答時，櫃台人員雖然內部溝通使用中文，卻向他表示聽不懂中文。
報導引述袁先生指稱，此時，一旁的女職員冷漠說「沒看到我們在忙嗎？」，但當時櫃台前其實只有他一人在等，櫃台人員接著突然用中文說「我就是不想回答你」，他揚言投訴並開始用手機錄影，對方就用中、粵、英等三種語言辱罵他，雙方引發口角爭執。
據袁先生提供的視頻，櫃台人員一開始說「你要做一條狗的話，我就可以當你是一條狗，很容易的」，袁先生回應「你是狗，你是狗，誰是狗說清楚」，櫃台說「人家在這裡解釋東西你就來插嘴」，袁先生繼續逼問「說清楚誰是狗？是不是誰是狗？say it agian! Who is dog」，櫃台則稱「做人都不會做」。
袁先生認為，他受到這樣的待遇是因為該櫃台人員歧視中國旅客，23日向南航投訴。
對此，南航證實5月25日收到袁先生的投訴，稱事件正在調查。5月27日晚間，南航發布公告稱，該櫃台服務人員為南航委託服務的當地地面代理服務商員工，南航已要求代理服務商停止該名人員服務南航新加坡營業部的資格，南航也表示已向袁先生道歉，未來將認真總結教訓，加強代理服務管理。
此次事件昨天衝上微博熱搜，但不同於國泰航空事件，中國網民並非一面倒力挺袁先生。有網民認為，袁先生的影片僅拍到後半段，難以了解事情的全貌；有網民質疑，不應該不經過櫃台人員同意就錄影。也有網民說「主動要求坐安全通道要加錢很正常」。
南航，全名中國南方航空（China Southern Airlines），是總部設在廣州的中央企業，與中國國際航空集團公司（國航）和中國東方航空集團公司（東航）合稱中國三大航空集團。南航的運輸飛機規模、航線網絡數量、年客運量都長期處於中國首位。
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