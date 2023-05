又見歧視…南航星國櫃台 被控用3種語言諷中客「是狗」

袁先生指控,櫃檯人員用普通話、粵語和英文罵他是狗。(視頻截圖)

國泰航空日前因空服員涉歧視 中國旅客而四度道歉並開除三名空服員,不料近日再傳航空公司「辱華」,這次是中國三大航空集團之一的中國南方航空。一名中國旅客稱23日在新加坡 用中文與南航櫃台人員溝通時,先遭冷漠對待,後被用三種語言辱罵「是狗」,讓他憤而投訴。南航調查後稱此事屬實,已要求其代理服務商停止該涉事人員服務資格,南航也向該旅客道歉。

據澎湃新聞、香港01報導,這名中國旅客袁先生稱當時要從新加坡樟宜機場,搭乘前往重慶的CZ546次航班,他在南航櫃台諮詢將座位換到安全通道,櫃台人員告知需要額外費用,袁先生稱先前從未遇過需要付費情況,而他詢問櫃台人員「Can you speak Chinese」是否能以中文應答時,櫃台人員雖然內部溝通使用中文,卻向他表示聽不懂中文。

報導引述袁先生指稱,此時,一旁的女職員冷漠說「沒看到我們在忙嗎?」,但當時櫃台前其實只有他一人在等,櫃台人員接著突然用中文說「我就是不想回答你」,他揚言投訴並開始用手機錄影,對方就用中、粵、英等三種語言辱罵他,雙方引發口角爭執。

袁先生指控,櫃台人員用普通話、粵語和英文罵他是狗。(視頻截圖)

據袁先生提供的視頻,櫃台人員一開始說「你要做一條狗的話,我就可以當你是一條狗,很容易的」,袁先生回應「你是狗,你是狗,誰是狗說清楚」,櫃台說「人家在這裡解釋東西你就來插嘴」,袁先生繼續逼問「說清楚誰是狗?是不是誰是狗?say it agian! Who is dog」,櫃台則稱「做人都不會做」。

袁先生認為,他受到這樣的待遇是因為該櫃台人員歧視中國旅客,23日向南航投訴。

對此,南航證實5月25日收到袁先生的投訴,稱事件正在調查。5月27日晚間,南航發布公告稱,該櫃台服務人員為南航委託服務的當地地面代理服務商員工,南航已要求代理服務商停止該名人員服務南航新加坡營業部的資格,南航也表示已向袁先生道歉,未來將認真總結教訓,加強代理服務管理。

此次事件昨天衝上微博熱搜,但不同於國泰航空事件,中國網民並非一面倒力挺袁先生。有網民認為,袁先生的影片僅拍到後半段,難以了解事情的全貌;有網民質疑,不應該不經過櫃台人員同意就錄影。也有網民說「主動要求坐安全通道要加錢很正常」。

南航,全名中國南方航空(China Southern Airlines),是總部設在廣州的中央企業,與中國國際航空集團公司(國航)和中國東方航空集團公司(東航 )合稱中國三大航空集團。南航的運輸飛機規模、航線網絡數量、年客運量都長期處於中國首位。