我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國殤日長周末 嚴打酒駕超速 紐約市警加強取締魯莽駕駛

華埠監獄建新 紐約市府不考慮活化建築

網傳山東國企董事長夜店接受企業有償陪侍 公司回應：正核實

中國新聞組／北京27日電
網民爆料內容。（取材自瀟湘晨報）
網民爆料內容。（取材自瀟湘晨報）

近日，有網民爆料稱，山東臨沂水務集團董事長左國棟受邀赴某KTV夜總會期間接受有償陪侍，並發出一張疑似左國棟身旁坐著多名陪酒女子的照片；網民稱領導幹部是人民的公僕，卻接受有償陪侍，希望臨沂相關部門給出一個合理的解釋。對此，臨沂市水務集團黨群工作科一工作人員回覆稱，正調查核實中。

瀟湘晨報報導，網傳截圖顯示，一名網民發帖爆料指出，臨沂市水務集團作為市政府授權管理、經營城市涉水事務的國有獨資公司，董事長左國棟卻受邀赴某KTV夜總會進行娛樂活動，期間接受有償陪侍，相關費用均由私營企業主支付。

這名網民認為，領導幹部必須自覺接受群眾監督，領導幹部是人民的公僕，希望臨沂相關部門給出一個合理的解釋。這則發文並配圖，圖中疑似有陪酒女子坐在一名男子身邊。

查詢天眼查，臨沂市水務集團法定代表人為左國棟，其是臨沂城市發展集團百分之百控股企業。

臨沂市水務集團黨群工作科一工作人員對此表示，「網路上的傳言一出我們單位就了解到這個事情了，相關情況正在核實，也已經和相關部門對接聯繫，市裡的相關部門對這個事情也在調查，具體情況暫時還不清楚。」臨沂市紀委一工作人員者表示關於這件事的詳情暫不知情，如果有線索就可以舉報。

左國棟本人尚未對此回應。

山東臨沂水務集團董事長左國棟工作照。（取材自錢江晚報）
山東臨沂水務集團董事長左國棟工作照。（取材自錢江晚報）

另據山東媒體5月18日報導，左國棟下屬、臨沂市水務集團有限公司投資發展部部長周洋涉嫌嚴重職務違法，，經臨沂市監察委員會指定，目前正接受莒南縣監察委員會監察調查。

投資

上一則

愛迪達向中國求和了 修復形象扭轉新疆棉爭議

下一則

72歲老太太跨越1700公里見男網紅 被拒仍不願離開：非得見見他

延伸閱讀

中紀委整治國企腐敗 7高管同日被調查落馬

中紀委整治國企腐敗 7高管同日被調查落馬
專訪山東維赫生物科技有限公司董事長王興琦：以中草藥研究賦能生物醫藥創新，技術成果轉化助力企業領先

專訪山東維赫生物科技有限公司董事長王興琦：以中草藥研究賦能生物醫藥創新，技術成果轉化助力企業領先
山東發現世界級金礦 價值逾283.8億美元

山東發現世界級金礦 價值逾283.8億美元
中國外交部證實 韓籍球員孫準浩涉受賄被刑拘

中國外交部證實 韓籍球員孫準浩涉受賄被刑拘

熱門新聞

首屆中國─中亞峰會19日在陝西省西安市舉行，六國元首出席大型圓桌會議。（新華社）

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

2023-05-19 22:10
蕭穎妍近照。（取材自橙柿互動·都市快報）

27年前被丟棄火車站 美國女孩回杭州尋親：我不怪親生父母

2023-05-21 07:30
國泰航空已是第三度在官方微博發布道歉聲明，此次宣布解聘三名引發歧視風波的涉事空服員。取自微博

難滅中國乘客怒火 國泰航空再道歉：解聘3涉事空服員

2023-05-23 11:11
歧視事件發生後，多名網友在國泰航空官方微博留言表示，這已非第一次發生，但港媒報導稱，國泰空服員工會發布內部電子郵件，力挺空服員。（中新社）

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

2023-05-24 10:02
俗稱「歐洲野牛」的大型氣墊登陸艇，據傳中國大陸已實現全國產化並進入量產，大陸多個網路平台近日均發布編號3260的728型氣墊登陸艇的相片。（取自利刃號）

中國產「歐洲野牛」登陸艇傳量產 號稱將成「奪台神器」

2023-05-21 02:06
亞馬遜（Amazon）23日宣布，將從7月17日起，停運亞馬遜中文官方網站 「Amazon.cn」，以及暫停向賣家提供該平台的服務。圖/截自亞馬遜中國官網

亞馬遜退出中國市場 中文官網7月17日起停運

2023-05-23 09:17

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂
新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例