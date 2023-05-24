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李雙江獨子出獄全家福曝光 低調穿百元衣被熱議

中國新聞組／北京24日電
李雙江一家三口在餐廳吃飯的合影在互聯網上傳出，這是李天一（中）出獄後首次在公眾場合露面。（網頁截圖）
李雙江一家三口在餐廳吃飯的合影在互聯網上傳出，這是李天一（中）出獄後首次在公眾場合露面。（網頁截圖）

中國著名軍旅歌唱家李雙江和夢鴿之子李天一，日前十年刑滿出獄。有網友曝光了李雙江一家三口的全家福，這也是李天一出獄、被傳將移民美國後的首次露面，網友爭相圍觀，還熱議李天一穿百元平價衣，想必是學到教訓，懂得低調了。

綜合媒體報導，照片中，李雙江一家三口似乎在某高檔餐廳裡，當天李雙江穿著安踏的羽絨馬甲，紅光滿面，氣色很好，夢鴿打扮得樸素大方。李雙江、夢鴿夫婦面帶笑容。合照中，李天一站在中間，穿著一件黑色外套，這件外套的價格十分便宜，官網上只要169元（人民幣，下同）。

據報導，2013年年初，李天一夥同四名同伴，輪姦一名未成年少女被警方拘捕；鑒於作案手法卑劣，對社會造成惡劣影響，北京海淀區人民法院判處李天一10年有期徒刑，期間駁回上訴，維持原判。由於父母是名人，且涉及未成年人，案件在當時引發軒然大波。

其後，李天一母親夢鴿控告酒吧「賣淫敲詐」，但酒吧回應是誣告。還有網民曝出，李天一在2011年15歲時便無證駕駛豪車打人，並借其父背景恐嚇圍觀群眾，被送入少管所勞教一年。

據了解，由於李雙江老來得子，李天一從小備受父母的寵愛，基本上是想要什麽，父母都會盡力地滿足他。身上穿的衣服都是名牌，就連騎的自行車都要上萬元。

不難看出，李天一出獄後，似乎低調不少。另外有消息爆料，稱夢鴿將帶著孩子移居美國。

日前也有網友爆出影片，似是李雙江和夢鴿在豪華餐廳宴請親朋為李天一接風的畫面。

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