抖音掀「反崇洋媚外」挑戰 衝百萬人被封了

抖音先前所掀起「反對崇洋媚外」的活動。(網頁截圖)

有網民近日在中國社交平台抖音 發起「反崇洋媚外」挑戰，然而，當參與挑戰者人數接近100萬人時，23日凌晨，網管當局卻刪除了相關內容。有評論人士指出，當局禁止愛國活動，意在阻止事態失控。

自由亞洲電台報導，最近一周，抖音有網民發起帶有強烈民族主義色彩的反西方活動，名為「反崇洋媚外」挑戰。該活動得到了數以10萬計網民響應，截至22日晚，參與者超過80萬人。

據報導，在抖音上搜索，仍然有網民發布帶有濃厚民族色彩的視頻，比如抗日電視劇中的口號：「中華民族萬歲，中華民族必勝…將和人民的命運留在一起，我們今天所做的一切無上光榮。」

23日凌晨，當參與挑戰人數達100萬時，網民發現相關話題被刪除。抖音網民「無悔」發帖稱，剛刷到一個22日發的「反崇洋媚外」挑戰被刪了…真不知道平台是怎麽想的，會繼續挑戰「愛我中華強我國威」。

報導指出，至於當局為何要禁止宣揚所謂愛國主義的活動，時事評論人士鄭旭光說，在中國，任何超出官方控制的行動，即便是宣傳「愛國主義」，當局也會禁止。他舉例說：「比如像你在天安門 廣場發起擁護中國共產黨 的集會，你試試看。不管是什麽話題，一旦顯示出極強的組織性、煽動性，因為這種運動很容易把矛頭指向黨國。他們最主要第一怕你上街，第二怕你有組織。他不在於你搞活動的內容，而在於你的形式和能量。」