歧視風波 官媒群轟：老毛病不改 國泰航空還能飛多遠?

有中國乘客22日在社交媒體「小紅書」以「實名舉報國泰航空歧視非英語乘客」為題發文。(取材自小紅書)

香港 國泰航空被投訴歧視 非英語乘客，中國官媒群起狂轟。新華網批國泰航空傲慢無禮，「老毛病不改，還能飛多遠就是個問號」；俠客島稱「內地遊客是香港服務業的衣食父母」，呼籲應重拳整頓國泰；媒體人胡錫進更建議，非廣東地區乘客以後坐國泰時，只講普通話。

有中國乘客22日在網上實名舉報國泰航空歧視非英語乘客，嘲諷乘客「如果不能以英文說出毛毯就不會獲得」。在空服員的錄音曝光後，引發了社會廣泛關注和譴責。

新華網23日對「毛毯事件」發表評論指出，國泰航空欠的是一份服務顧客的誠意。作為一家企業，收著顧客的錢卻傲慢無禮，連基本的尊重都做不到，並稱網友的憤怒指向的是其骨子裡的傲慢和對顧客的輕視。

文章說，因為歧視乘客被輿論口誅筆伐，丟的可不僅是面子，還有市場。國泰得從根上看待這次輿情，從企業文化上找解決之道，「老毛病老不改，國泰航空還能飛多遠，就是個問號了」。

人民日報海外版旗下公眾號「俠客島」亦發文評論，國泰航空服務人員歧視內地乘客的消息不是孤例。內地遊客是香港服務業的衣食父母之一，內地之發展也早已超出一些井底之蛙的眼界。無論從哪個角度，員工歧視說普通話的內地人，都是絕不應該發生的事。國泰航空不能只是每次道歉，而應重拳整頓，建章立制，從根子上剎停歪風。

環球時報前總編輯胡錫進23日寫道，非廣東地區的乘客以後坐國泰都只講普通話。他認為，內地這麼大市場，國泰理應為飛內地的航班配足能講普通話的空服員。目前在各大國際機場 ，免稅店裡懂中文的櫃檯服務員比比皆是，「航空公司為何就做不到呢？不應該。尊重有一部分是要靠我們自己掙來的。」