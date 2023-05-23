又一人惹禍…脫口秀演員 扯六四被封

「羅傑叔叔」黃瑾瑜遭到中國封殺。（取材自維基百科）

脫口秀演員、六月四日、辱華…這是一周以來第二個脫口秀演員被封殺的關鍵字。知名馬來西亞裔脫口秀演員「羅傑叔叔」（Uncle Roger）黃瑾瑜近日發布一段預告片，諷刺中國政府利用手機 監聽，這段影片還是為了預告6月4日的演出，不久後他的微博 帳號被禁言。

德國之聲中文網報導，黃瑾瑜在社交媒體上發布了自己最新脫口秀節目的預告片。身穿標誌性橘黃色T恤衫的他， 在片中了解到台下一位同樣穿橘黃色T恤衫的觀眾來自廣州後，滿臉笑容的說「中國！好國家！好國家」，然後瞬間做了個無可奈何的表情，引發台下觀眾爆笑。

他接著說：「我們現在必須這麼說，不是嗎？所有的手機都在竊聽，都在竊聽。這位侄子的手機是華為的。他們都在聽！」此後觀眾表示自己使用VPN上網，黃瑾瑜說：「可別讓你的政府知道這個事情哦！所有的手機都聽好了：習主席萬歲！習主席萬歲！」

預告片中，黃瑾瑜在同一場表演中還問有沒有來自台灣的觀眾。在台下有人響應後，他表示：「（台灣）不是一個真正的國家。我希望有一天你能回到祖國母親的懷抱。一個中國！」節目中，黃瑾瑜自稱「今晚過後，羅傑叔叔就會被禁」。並希望台下的觀眾在向共產黨寫報告的時候，要提到羅傑叔叔是個「好同志」。

事後，如同黃瑾瑜的預料，他擁有40多萬粉絲群的微博帳戶隨後被封。微博回應：「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。同時，黃瑾瑜一樣擁有超過40萬粉絲數的B站帳號也被封禁。

據了解，黃瑾瑜生於馬來西亞，父母皆為馬來西亞華人，目前是英國 永久居民。專門刻意用東南亞口音英語調侃其它美食類視頻。最有名的節目是點評英國BBC電視台的一期有關如何做雞蛋炒飯的視頻，樹立了自己「Uncle Roger」的形象。視頻發布兩年來，僅在YouTube上的播放量就超過3400萬。