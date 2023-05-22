南寧女被毆 用高跟鞋將對方打成8級傷殘 被判3年

盧女湊齊20萬餘元，主動到法院支付賠償款。(取材自南國早報)

在廣西南寧經營店舖的盧姓女子與肖姓男顧客發生爭執，並遭對方以高壓鍋蓋砸店。兩人被警方帶回調查途中又爭吵，盧女憤而脫下高跟鞋將肖男打成八級傷殘，被以故意傷害罪判刑3年，並賠償對方20萬餘元人民幣（約2.8萬美元）。盧女不滿肖男未被判刑，一度拒付賠償，直到七年後，近日才支付。盧女遭遇獲不少網友同情，諷「看來在中國挨打真的不能還手」。也有人認為，盧女確是防衛失當，判刑合規。

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南國早報報導，2016年，盧女經營著一家店鋪，有一天，肖姓男顧客在店裡和她發生爭執，用高壓鍋蓋將玻璃店門打碎，盧女隨即報警。民警將二人帶回派出所接受調查。在乘坐巡防車去派出所途中，兩人繼續爭吵，肖某拳打盧女，盧女脫下高跟鞋打砸肖某面部，致使肖某眼部、頭部受傷。因事發突然，車上的民警未能及時阻止。經鑑定，肖某的傷構成八級傷殘。

最終，盧女因故意傷害罪被判處有期徒刑三年。同時，法院還判決盧女賠償肖某醫藥費等共計20萬餘元。判決生效後，服刑的盧女未支付賠償金。

2017年底，案件執行過程中，法官發現盧女名下有套房在貴州貴陽市息烽縣某小區，隨即對該房產進行了查封。去年該房產的查封限期即將屆滿，執行幹警再次上門，見到了刑滿釋放的盧女。

「該坐的牢我也坐了，這件事肖某也有錯，怎麼不執行他？」心有怨氣的盧女不想支付賠償款。經執行幹警解釋後，盧女逐漸平靜。

今年5月上旬，盧女和家人湊齊20萬餘元，近日到南寧市西鄉塘區人民法院，一次性支付完賠償款。盧女表示，還完這筆錢，心裡也踏實了。

對此，網友紛紛表示，「看來在中國挨打真的不能還手」、「肖某先動的手，盧莫弄高跟鞋還擊，這不是正當防衛嗎…還有沒有法律」、「誰是主動攻擊的一方？不是有個尋釁滋事罪嗎？這個男的在美麗國早就吃花生米了、「壞人如此囂張，原來是有法律保護呀！怪不得人稱奇葩」。