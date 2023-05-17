才發出限制令…5歲中法混血女孩 慘遭父割喉身亡

市民在小克洛伊遇害公寓附近放上鮮花、蠟燭或毛絨玩具表達哀悼 。(取材自紅星新聞)

法國庫爾伯瓦市日前發生一起中法家庭悲劇，5歲的中法混血女孩克洛伊慘遭其親生父親割喉後身亡，克洛伊的父親在行凶後刺傷自己的喉嚨，並從其公寓二樓跳下，而克洛伊的母親則在休克狀態下被送往醫院。

紅星新聞報導，當地時間5月11日晚接近午夜時分，一名婦女報警稱其好友失聯。據該婦女表示，她的失聯好友當晚前往庫爾伯瓦市，要從前夫處接回5歲的女兒克洛伊，結果次日凌晨零時15分左右，警方趕到孩子父親位於庫爾伯瓦市的公寓，但對方拒絕開門，隨後，當時全身赤裸、表現驚慌的孩子母親開了門，隨即在休克狀態下送院。

接著，孩子父親帶著女兒克洛伊退至浴室，並向警方喊話，若要孩子安全，警察 就必須離開。經過短暫的交流，孩子父親出現在其公寓的陽台上，滿臉是血，隨後他從二樓跳下，並在跨過欄杆前刺傷了自己的喉嚨。

警方強行打開公寓的門，在浴缸裡找到小克洛伊，她的喉嚨已被割開，克洛伊不治身亡。

據當地媒體報導，克洛伊的母親來自中國，父親為法國人，案發前的幾個星期，克洛伊父母的關係一直很緊張，正處於分居過程中；而就在悲劇發生的幾個小時前，法院向克洛伊的父親下達限制令，禁止他靠近這對母女。

據克洛伊母親朋友的證詞，這位母親生活在配偶的控制下，孩子父親在道德和身體上有不良行為。「他控制著她生活的一切，甚至管理她的工資和銀行帳戶，每天只給她留下10歐元。」