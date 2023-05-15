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「賣崽青蛙」為何被趕被扒皮？官方：擅自兜售不合規定

中國新聞組／北京15日電
「賣崽青蛙」蠢萌的造型和有趣的互動吸引了不少粉絲。（取材自中國青年報）
「賣崽青蛙」蠢萌的造型和有趣的互動吸引了不少粉絲。（取材自中國青年報）

身穿青蛙服，手裡提著的一群「小青蛙」，「賣崽青蛙」最近火遍網路，活躍在多地大街小巷，因蠢萌的造型和有趣的互動吸引了不少粉絲。不過，不少網紅青蛙也遭到了驅趕，近日在上海街頭就有一隻蛙蛙被城管攔截，還無奈當場褪去了「蛙皮」，「賣崽青蛙」到底做錯了什麼也引發討論。

來源：YouTube

中國青年報報導，上海市城管執法局局長徐志虎在「民生一網通」節目中對此回應，「賣崽青蛙」實際還是在兜售玩具。「根據去年12月1日實施的『上海市市容環境衛生管理條例』第21條規定，個人和單位禁止擅自在公共場所設攤經營、兜售物品。像這種行為，就屬於擅自兜售物品的行為。所以顯然是不符合法律規定的。實際上對行人、對環境也是種干擾。」

「賣崽青蛙」近日活躍在多地大街小巷。（取材自中國青年報）
「賣崽青蛙」近日活躍在多地大街小巷。（取材自中國青年報）

不過，徐志虎也表示，對於「賣崽蛙」這樣的情況，一般還是會採取審慎監管、柔性執法。「這些新業態對社會影響比較小的這種違法行為，我們一般還是提倡採取教育、約談警告的這種辦法來解決。如果前期整改了，沒有造成很壞的後果，那麼基本我們還是提倡免於處罰。」

今年4月，浙江寧波海曙區交警正在路口執勤，發現有人穿著「網紅蛙」的人偶服騎著電動自行車出行，交警攔騎車的男子，對其沒有戴安全頭盔的違法行為處以20元人民幣（約2.8美元）罰款。之後，男子在交警教育下，將頭套摘下，佩戴好安全頭盔後騎著電動自行車離開。

3月6日，浙江杭州一隻「賣崽蛙」也被城管抓住，城管讓其「面壁思過」。有網友評論表示，「蛙蛙」被罰讓人覺得心疼又好笑，但城市管理也有法規，可愛的「外表」下也要有守法的心。

被警察盤查的「賣崽青蛙」。（取材自中國青年報）
被警察盤查的「賣崽青蛙」。（取材自中國青年報）

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