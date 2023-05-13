恒大收法院通知書 許家印成被執行人 恐成「老賴」

中國恒大創辦人許家印成被執行人。(取材自財聯社資料照片)

中國恒大12日晚間公告稱，該公司收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決所發出的執行通知書。本公司、本附屬公司，即廣州市凱隆置業有限公司以及公司控股股東及執行董事許家印是該執行通知的被執行人。有網友聞訊笑稱「史上最賴，沒有之一」，還有人酸許家印，「叫你不要玩足球 了，你不信，這下成老賴了吧」。

新京報報導，該仲裁涉及和信恒聚（深圳）投資 控股中心於2016年12月及2020年11月期間與相關被申請人簽訂有關恒大地產集團有限公司的增資及相關協議，向恒大地產增資人民幣50億元(約7.1億美元)以取得恒大地產約1.6%股權。

恒大地產終止對深圳經濟特區房地產（集團）股份有限公司的重組計畫，仲裁申請人要求中國恒大、恒大地產、廣州凱隆及許家印履行增資協議項下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。

公告顯示，根據該執行通知，被執行的事項為：廣州凱隆、許家印支付恒大地產2020年度分紅的差額補足款約2.04億元，並承擔違約金約5153萬元；許家印、公司以50億元回購仲裁申請人持有的恒大地產股權；公司支付仲裁申請人持有恆大地產自2021年2月1日起計至完成回購的補償約7.7億元；及公司、廣州凱隆、許家印支付約3553萬元的律師費、仲裁費及執行費。