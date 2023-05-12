禁妻子打罵、恐嚇、撕咬… 晉江發出首份「男性」保護令

只有女子會遇到家暴嗎？不一定，福建晉江就對男性發出首份保護令，此為示意圖。（本報資料照片）

福建晉江市人民法院日前發出一份人身安全保護令，與以往不同的是，保護對象是丈夫，施暴者是他的妻子。楊男婚後經常遭受曾女的打罵、威脅，連辦公場所也被女方打砸，進一步威脅到他的人身安全，法院依法裁定發出人身安全保護令。令網友大呼「家暴 零容忍」，不分男女。

泉州晚報報導，申請人楊男與被申請人曾女是夫妻關系。楊男稱，婚後在家中，妻子曾女經常動手打罵他，且使用刀具對其進行人身威脅，致使自己受傷，他只能多次報警求助。

此外，曾女還多次到楊男的辦公場所，使用工具器械打砸門鎖，這些暴力行為威脅到申請人楊某的人身安全。

曾女的暴力行為令網友驚訝，「不敢在看下去了，這男的，不知道跑嗎」、「這是女人嗎」，也有網民疑戲惑兩人間的互動，為什麼夫妻的相處像仇人一般，是否另有隱情。

晉江市人民法院日前依法裁定：禁止被申請人曾某向申請人楊男實施威脅、毆打、謾罵、恐嚇、撕咬等形式的家庭暴力行為，並禁止曾女在楊男辦公場所的一定範圍內從事可能影響楊男正常經營辦公的行為。這是晉江發出的首份男性人身安全保護令。

法官指出，人身安全保護令是「反家庭暴力法」中設立的一種制度，可以保護遭受家暴的當事人。在現實生活中，家庭暴力的施暴者往往是男性，但也有出現女性家暴男性的情況。有的當事人覺得「家醜不可外揚」，往往礙於面子，選擇沉默和隱忍。