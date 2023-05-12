2萬薪變6千 上海浦發銀行員工貼「罷工」抗議

網路流傳圖片還有浦發銀行員工在自行辦公位上貼滿「罷工」字條。官方澄清該員工薪酬下調是因為業績不佳。（取材自微博）

中國網路在11日流傳一張上海陸家嘴的浦發銀行中午有大批人潮聚集抗議的照片，同時搭配員工社交平台留言稱被砍薪圖片，因此稱該行大幅減薪導致員工不滿。不過，浦發銀行官方回應，網傳圖片為兩起獨立事件：一是員工薪酬下調為考核不佳所致；二是群眾聚集照片是業務外包公司與所屬員工之間存在勞動糾紛所致，目前該外包公司正與員工溝通解決。

第一起事件源於網路流傳的一張浦銀理財的員工簽名，自稱月薪2萬降至人民幣6千，遠低於個人價值，並自稱罷工 抗議。網路圖片顯示該員工在工位上也貼了「罷工」抗議。

中國網路在11日傳出位於陸家嘴的浦發銀行上海分行聚集大批民眾抗議，官方表示聚集的群眾是業務外包公司與所屬員工之間存在勞動糾紛所致。（取材自微博）

另一起事件是浦發銀行信用卡 中心外包員工勞動糾紛。界面新聞報導，這些員工自稱是浦發銀行信用卡中心直銷部的員工，目前公司正在變相降薪和裁員 。由於有人被（外包公司）強制裁員，所以引發集體抗議。

業內人士通過界面新聞指出，「原先的外包形式是以人為單位，浦發這邊發多少，就有多少轉到個人，相當於勞務派遣，現在的外包公司是以純績效考核為方向，員工和浦發這邊徹底沒關係了，錢到了外包公司還得再分成給外包公司。」而目前需要轉簽合同的人數大約有700人，還剩約100人未接受條件。

九派財經報導，浦發銀行知情人士指出，該事件導火索或系浦發信用卡中心的空中銀行 (外呼) 員工要從行編轉外包，引發部分人員不滿。至於浦發銀行的降薪傳聞，該知情人士稱，目前內部已經整體降薪兩輪，高管則是年年在降。

有觀點認為浦發銀行整體薪酬水平下調或與其業績不佳有關。浦發銀行公告顯示，公司第1季實現營業收入人民幣480.79億元，年減3.85%；利潤年減 18.35%。浦發銀行在2022年還是唯二淨利潤增幅為負增長的銀行，年減3.46%。