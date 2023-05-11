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墜亡姐弟生父、小三聊天紀錄曝光 字裡行間全是謀殺兒女

世界新聞網╱即時報導
左為張波及葉誠塵；右為被殺害的小姐弟。（取材自微博）
左為張波及葉誠塵；右為被殺害的小姐弟。（取材自微博）

重慶市高級人民法院5月11日上午對張波、葉誠塵犯故意殺人罪上訴一案（姐弟墜亡案）進行二審宣判。中新網報導，重慶市高院裁定駁回上訴，維持原判；對張波、葉誠塵的死刑裁定依法報請最高人民法院核准。

另據澎湃新聞記者從相關渠道獲得了張波、葉誠塵2020年6月3日至11月2日的與案件相關的微信聊天紀錄，詳細記錄下張波、葉誠塵共謀作案的過程，以及張波的心理變化軌跡。

(取自微博)
(取自微博)

網友紛紛表示，聊天紀錄「怵目驚心令人髮指」，「字裡行間全是解決娃兒，這是什麼惡魔？ ！」

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【案件時間線】

2019年4月左右，張波以感情不和向陳美霖提出離婚，隱瞞已婚有子身份追求網友葉誠塵。

2019年8月左右，張波、葉誠塵建立戀愛關係。

2019年年底，葉誠塵通過他人得知張波有孩子，仍繼續與張波往來。

2020年2月26日，張波、陳美霖協議離婚，女兒雪雪歸陳美霖撫養、兒子洋洋6歲前張波撫養，6歲後歸陳美霖撫養，張波向陳美霖支付80萬元作為補償。

2020年2月左右，葉誠塵多次向張波表示自己的父母不能接受張波有小孩的事實，有孩子他們不能在一起。二人在重慶長壽見面時便共謀殺害兩小孩。兩人通過面談、微信聊天等方式共謀殺害小孩的辦法，商定採用意外高墜的方式殺死雪雪和洋洋。

2020年6月，葉誠塵多次通過微信催促張波作案。

2020年6月下旬，張波、葉誠塵發生爭執分手。

2020年9月中旬，張波主動聯繫葉誠塵，兩人和好，仍共謀將雪雪、洋洋殺害。

2020年10月，張波、葉誠塵商定以給雪雪買衣服為由，將雪雪接到張波家中伺機作案。

2020年10月25日，張波按共謀讓母親聯繫陳美霖，將雪雪接到住處，因陳美霖一直在場，未能作案。其間，張波、葉誠塵多次微信聯繫，葉誠塵讓張波將雪雪留下過夜，張波表示自己在找機會，下周將雪雪接來動手。

2020年11月1日，張波再次聯繫陳美霖要接雪雪，陳美霖開車將雪雪帶至張波住處，因要與朋友聚餐離開，雪雪留宿在張波家。當晚，因為母親在家，張波未能作案。他駕車到長壽與葉誠塵見面。

2020年11月2日10時許，張波回到家中，15時30分許，他趁母親外出之際，將雪雪、洋洋從次臥飄窗處扔到樓下。致雪雪當場死亡，洋洋經送醫搶救無效死亡。

2020年11月10日，張波、葉誠塵被抓獲歸案。

2021年12月28日，重慶市五中院對張波、葉誠塵涉嫌犯故意殺人罪一案作出一審宣判，兩被告人被判處死刑。一審宣判後，兩名被告人提出上訴。

2023年4月6日，重慶市高院開庭審理張波、葉誠塵犯故意殺人罪上訴一案。

2023年5月11日上午9時30分，重慶市高院將對張波、葉誠塵犯故意殺人罪上訴一案公開開庭宣判，張波、葉誠塵維持死刑判決。

微信 高院

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