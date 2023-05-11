甲午戰爭丁汝昌殉國 小學讀物配投降圖 出版社致歉

「寫給孩子看的中國史」書中一配圖標註「丁汝昌投降圖」，引發爭議。（取材自微博）

近日中國有一本小學歷史讀物引發眾怒，這本由北京 工業大學出版社出版的「寫給孩子看的中國史」，在甲午戰爭—馬關條約段落中，放了一張「丁汝昌投降圖」，因與史實不符，引起大批中國網友不滿並留言痛批，最終出版社發布聲明致歉，並承諾將把書籍全面收回銷毀。

來源：YouTube

本報系聯合報綜合媒體報導，清代甲午戰爭的威海衛戰役，北洋水師當時雖陷入苦戰，但丁汝昌作為北洋水師提督，寧死不屈，最終自殺殉國。但「寫給孩子看的中國史」在講述這段歷史時，文章卻配著「丁汝昌投降圖」，丁汝昌拱手向日本 軍人鞠躬。

這張圖被曝光後，大批網友質疑何來投降一說，並痛批：「完全是歪曲歷史」、「小朋友看了，不就真覺得丁汝昌投降了？」

還有網友提到，自己搜尋之後發現，此圖應源自於日本畫師的「日清戰爭錦繪」，「但若作者引用這幅畫，註明出處也可以理解，直接放在這裡，且圖片名稱寫作『丁汝昌投降圖』有誤人之嫌。」

甚至有自稱是丁汝昌後代的網友揚言向出版社提告，「甲午海戰也不過短短100多年，我們丁氏後代都一直是祖先為民族英雄。對於這種汙衊行為，我們丁氏後人會跟出版社聯繫，考慮訴訟」。

對此，甲午戰爭博物館 強調，「丁汝昌肯定沒有投降這回事」。在歷史中，丁汝昌在劉公島抗擊後自殺殉國，殘存的官員和洋員假借丁汝昌的名義起草投降書，以致北洋艦隊全軍覆沒。之後丁汝昌及子孫背負汙名，直至1910年獲清廷平反。

報導指出，這本「寫給孩子看的中國史」共有十冊，由北京工業大學出版社於2017年出版。針對此圖引起的爭議，出版社本月10日發布聲明稱，經核實情況後「確實存在不當插圖問題」，強調該圖書將停售，且全面收回銷毀。針對整件事情造成的影響，「我們深感愧疚，深表歉意」。