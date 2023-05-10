單身女凍卵案2審 當事人爭生育自主 外媒：裁決將影響深遠

單身女子徐棗棗在北京第三中級人民法院前，她將北京婦產醫院告上法庭因該醫院拒絕她的凍卵要求。（路透）

涉及未婚女性生育權利的「首例單身女性凍卵案」上訴案9日在北京 開庭，儘管二審法院未當庭宣判，但35歲的當事人徐棗棗（Teresa Xu）表示，庭審進展順利，她期待勝訴並希望單身女性在生育上有自主掌控權。外媒認為，該案是中國女性爭取生育權的一個里程碑，裁決將影響深遠。

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居住北京的徐棗棗曾在30歲那年，向北京婦產醫院尋求凍卵服務，卻遭院方拒絕，她因而以侵犯「一般人格權」為由，將醫院告上法庭，要求醫院停止侵害其權利、為其提供凍卵服務，並承擔本案訴訟費。2019年12月一審結果徐女敗訴。

二審開庭前，徐棗棗表示，四年過去社會的輿論持續變化，「凍卵」的話題躍上主流媒體，因此這一次開庭比之前更樂觀一點，心態也比較期待。她表示，如果能夠勝訴，會馬上去做凍卵，因為她的時間已比較緊急。

她更透露，前陣子她去做了第二次卵巢和生育力的檢查，「結果挺好的」。九派新聞報導，徐棗棗曾說，「怕卵子等不起」是她這些年打官司的擔心，她也坦承，除了國內訴訟持續進行，她也可能會考 慮出國凍卵。她強調，「兩條線同時進行，國內的案子不會放棄」。

徐棗棗表示，「經過近四年多的時間，依然有這麼多的關注和支持，或許也反映出大家訴求的龐大。更多女性了解『凍卵』，並期待能擁有這個選項，把生育的選擇緊攥在自己手裡，抵抗生育力甚至未來的不確定性。」她強調，「我們（女性）可以對自己人生負責和做規畫」。

二審結束後，徐棗棗透露，法官這次對凍卵技術和人工輔助生殖技術的關係比一審時詢問得更細緻，對被告醫院有關規定的詢問比較詳細。她說，法庭流程已經結束，後續會直接收到判決書。「不論結果如何，都不會放棄對於單身生育和女性身體自主、生育自主的關注」。

美國之音報導，徐棗棗在2019年起訴北京婦產醫院以單身為由拒絕其凍卵訴求，這是中國女性爭取生育權的一個里程碑式案例。

根據中國現行法規，男子不論單身或已婚，都可捐出或保存精子，但女性必須已婚才能取卵凍存。