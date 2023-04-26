安徽「神算子」3年賺200萬 他苦笑：算不到自己會被抓

涉案當事人被抓 。(取材自觀察者網)

人算不如天算？中國安徽一名算命網紅替民眾算命、消災，被網友奉為「神算子」。然而他的帳號最近停更許久，原來是因為他大量發布宣傳封建迷信的內容，三年來靠算命非法獲利人民幣200多萬（約28.9萬美元），遭潁州警方拘留，被問到是否算到自己會被抓時，他苦笑，「如果算命真準，自己就不會被抓了！」

觀察者網報導，網紅「宜和寬哥」劉某柱2020年開始透過社交平台，幫客戶看運勢、姻緣、驅邪、看病、給逝去的親人超渡等，在網路上逐漸小有名氣，目前擁有3.8萬粉絲。

每逢高考 等大考之前，一些家長、考生往往為了求心安選擇高價算命。劉某柱的算命群組中有許多民眾問運勢，「柱哥，這次我能上岸嗎？」劉某柱則會要求對方把姓名、生辰八字、素顏照片，考試地址、座位號發給他。

然而，被網友奉為「神算子」的劉某柱其實是利用算命軟體，將對方提供的生辰八字輸入查詢，按照軟體提供的信息內容，根據客戶實際情況、需求說些他們想聽的話。

調查發現，劉某柱每卦至少收費300元，2020年至今，已非法盈利200餘萬元。

據報導，阜陽市公安 局潁州分局網安大隊民警日前在網上巡查時，發現轄區網民「宜和寬哥」在社交平台發布涉嫌傳播封建迷信活動的視頻。

民警查閱其發布紀錄，發現「宜和寬哥」有大量替人算命、消災等宣傳封建迷信的內容，嚴重擾亂社會公共秩序。網安大隊和城南新區派出所民警循線追蹤，終於將「宜和寬哥」劉某柱逮捕，依法行政拘留15天。

劉某柱被逮時認了算命都是騙人的，苦笑稱「如果算命真準，自己就不會被抓了！」是靠揣摩客戶的心理，按照客戶的需求看單下菜。