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索千萬逼死夫 被判退錢還房 她駁騙婚：對方不愛國才離

中國新聞組／北京25日電
翟欣欣。（資料圖，取材自濟南時報）
翟欣欣。（資料圖，取材自濟南時報）

備受關注的WePhone創始人蘇享茂疑被前妻翟欣欣「騙婚」逼死案，一審判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車撤銷兩套房產所有權。近日翟欣欣疑似在微博發文回應「騙婚」一事，表示她不服北京朝陽區法院的一審判決，已經上訴了。

濟南時報報導，翟欣欣在字裡行間流露出自己為挽回感情曾付出努力，而最終選擇離婚的原因歸結於「蘇享茂不愛國」等主觀臆想。不少網友表示這簡直是「地獄空蕩盪，惡魔在人間」「蘇沒命了還要被扣上不愛國的帽子，心涼啊」。

報導說，蘇享茂的哥哥也在微博回應「翟欣欣上訴」：她要上訴，呵呵！微博中配發了翟欣欣與蘇享茂的聊天截圖，截圖顯示的內容指向了翟欣欣對蘇享茂生前的索取、榨取和拜金、以及威脅、施壓等行為。

據此前報導，六年前，曾有一條新聞轟動全網——閃婚41天之後，因妻子翟欣欣索要千萬元(人民幣，下同)財產，從事IT行業的丈夫、手機應用程式wephone創始人蘇享茂被逼無奈，在網上留下公開遺書，跳樓自殺；死亡時距兩人相識不到6個月。2018年蘇享茂家屬將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬的贈予，並要求對方返還近百萬現金。

本案於3月31日在北京市朝陽區人民法院一審宣判，認為翟欣欣在離婚中為取得高額補償，對蘇享茂實施了脅迫，未顧及到蘇享茂贈與其財產、希望與其共同生活、維繫感情的初衷以及蘇享茂受脅迫下的主觀感受和客觀經濟情況，是造成蘇享茂自殺的重要因素。翟欣欣與蘇享茂婚戀，以增加自身財產為目的受贈取得的大額婚前婚後財產，均屬可撤銷範圍。

最終，法院判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬以及撤銷翟欣欣海南、北京兩套房產的個人所有權。

北京 微博 汽車

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