抗議清零封控 舉白紙被關4月 中國4青年終獲釋

中國青年曹芷馨、李元婧、翟登蕊、李思琪因參加「白紙運動」抗議清零封控，在被關押4個月後，已經獲釋。（路透）

中國非營利獨立媒體NGOCN Intl在社群平台推特發文，在被關押約4個月後，參與去年11月中國「白紙運動 」抗議清零封控的4名青年曹芷馨、李元婧、翟登蕊、李思琪，在19日離開看守所，但目前未知是否處於取保候審狀態。

她們因參與2022年11月27日的北京 亮馬橋集會，被以「尋釁滋事」罪名逮捕，羈押於朝陽看守所。路透報導則指出，透過他們的友人轉告，至少曹芷馨和翟登蕊兩人確定已被釋放。

26歲的曹芷馨是北京大學出版社編輯，她在被拘捕前曾錄下影片呼救，強調「我們不想憑空被消失」，有報導指她是在去年12月23日被帶走，隨後其友人協助發布此求救影片。27歲的翟登蕊則是一名教師。

報導說，當時至少有數十名參加亮馬河集會者事後曾遭到警方詢問，但他們被羈押幾個小時、或最多幾個星期後就被釋放。

英國 廣播公司（BBC）中文網先前報導，在白紙運動中，許多被拘捕者受過良好教育，其中一些人曾就讀於英國和美國的大學，他們的身分包括作家、記者、音樂家、教師和金融業專業人士，不少是女性。他們並非活動人士，而是一群關注社會的年輕人，對人權和弱勢群體的權利感興趣。