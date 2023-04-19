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南京飼養員竿拍熊貓 評論：別用飯圈那套對待國寶

中國新聞組／北京19日電
媒體評論，飼養員被停職的這一幕像極了「飯圈文化」，並呼籲別用飯圈那一套對待國寶。圖為北京動物園裡的大熊貓萌蘭。 (中新社)
媒體評論，飼養員被停職的這一幕像極了「飯圈文化」，並呼籲別用飯圈那一套對待國寶。圖為北京動物園裡的大熊貓萌蘭。 (中新社)

大熊貓「暖暖」近日被飼養員用竹竿催促回家的視頻在網上流傳，該涉事飼養員已被立即停止工作，且永不允許其在該園飼養大熊貓。有媒體評論，飼養員被停職的這一幕像極了「飯圈文化」，並呼籲別用飯圈那一套對待國寶。

潮新聞評論文章指出，「大熊貓暖暖被打」詞條登上熱搜後，引發強烈反響，各種意見看法都有。其中一種看法比較有代表性。很多人說，熊貓被鳥啄都比這痛吧？五、六米樹上往下摔都沒事，怎麽竹竿拍一下就成大事了？難道真把熊貓當嬰兒了？

或許視頻中的這位飼養員對待暖暖的做法，按照專業要求是有所欠缺的。有些人說，熊貓對聲音很敏感，也易受到驚嚇，吃飯時盡量別打擾牠為好，以免產生應激反應。別的飼養員收熊貓到淩晨的都有，誰不是喊回家？怎麽能用竹竿捅？那個經常抱著暖暖上下班甚至竹筍殼都剝好餵牠的馬來西亞「奶爸」看見這一幕得多傷心？

的確，大熊貓是國寶，是國民的寵兒，作為大熊貓的飼養員，與牠們朝夕相處，則要格外有愛心和耐心。但相比一些遊客明顯觸犯相關條例的不文明行為，這次動物園對飼養員做出如此徹底處分的依據是什麽？是通過翻看監控發現這名飼養員平時經常有相關行為呢？還是園方對此有明確條例而該員工觸犯了？園方沒有提及。

文章說，事實上，飼養員被停職的這一幕像極了「飯圈文化」，當大熊貓成了「頂流」，有粉絲為牠在微博打榜，甚至直播牠的日常，粉絲的言論、行為也就離客觀和理性越來越遠。比如一隻大熊貓被飼養員抱起來半米高丟了一下，粉絲們就集體噴飼養員粗暴對待，但是熊貓從兩三米高的樹上摔下來，他們卻嗷嗷叫地說可愛。再比如這次視頻中旁邊有個女遊客在大笑，在粉絲們眼裡也成了飼養員的不是，但飼養員如何能管得到遊客笑不笑？

雖說對待國寶需要愛心，但公眾無需過於敏感。「飯圈化」背後有著「物極必反」的隱憂，同時，從物競天擇的角度來看，將大熊貓保護得過於極端對大熊貓本身也不是什麽好事。一次這種程度的拍打，是否至於讓這名飼養員丟了飯碗？這樣的處罰於勞動法有沒有依據？在法治社會下，這是更要緊的問題。

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