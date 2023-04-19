南京熊貓被竹竿「拍」打 遊客看了嬉笑 飼養員卻遭網暴

被竹竿拍打的大熊貓「暖暖」。（視頻截圖）

江蘇南京江寧區一野生動物世界的大熊貓「暖暖」，近日被飼養員用竹竿輕輕拍打的視頻引發關注。影片中，暖暖背對遊客進食，飼養員疑似要催促牠返回籠內，用一枝細長的竹棍拍打牠，讓暖暖嚇了一跳，而遊客則嬉笑旁觀。

綜合澎湃新聞、明報報導，該動物園 17日發布致歉聲明，表示該飼養員已即時停職、永遠不允許其在該園飼養大熊貓；同時，對相應主管人員連帶處罰，做警告處分。後續，將加強對飼養員的督查管理。

網傳視頻稱顯示，大熊貓「暖暖」下班沉迷吃筍，被飼養員用竹竿拍打催促，旁邊遊客大笑，從而引發熱議。

從視頻來看，飼養員對大熊貓「暖暖」的竹竿拍打是輕拍，對此，有人認為飼養員應該有愛心；也有許多網友認為處罰過重，質疑園方處理方式不當；還有網友擔心飼養員會不會有其他拍打行為。評論區有消息稱，飼養員已遭到網暴，還有網友稱，該名飼養員已經離職。

涉事的紫清湖野生動物世界景區客服人員18日表示，該飼養員暫時沒有開展工作。對於園方發表的公開回應，該客服人員表示，昨天很多群眾要求必須開除該名飼養員，由於平時該名飼養員表現還不錯，不然園方也不會要他。

隨後，紫清湖野生動物世界負責接聽投訴的工作人員也表示，據了解，該名飼養員是一名男性，沒有其他虐待大熊貓的行為，也做好本職工作。對於網傳飼養員已經離職，該工作人員稱，目前，這位飼養員的確已被停止工作，後續工作安排和去向還不清楚。

「昨天，的確接到許多投訴要求開除飼養員，今天，大部分（電話）反饋處罰太嚴重了。」該工作人員還說，將對新收到的投訴和意見進行反映。

另外，四川成都大熊貓繁育研究基地指一名女子因向大熊貓潑水，一年內禁止其進入熊貓基地參觀。根據通報內容，涉事的45歲高姓女子17日向熊貓谷大熊貓一號別墅內的大熊貓潑水，驚擾到大熊貓。工作人員及時制止。經飼養員第一時間檢查與觀察，該大熊貓身體情况正常。