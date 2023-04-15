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7位數存款5年未動 浙江銀行急尋 「沉睡帳戶」主人

中國新聞組／北京15日電
浙江某銀行近日發現一筆七位數存款活期存了5年，一直沒有動過。(取材自河南電視台民生頻道「小莉幫忙」)
浙江某銀行近日發現一筆七位數存款活期存了5年，一直沒有動過。(取材自河南電視台民生頻道「小莉幫忙」)

浙江某銀行近日發現一筆七位數存款活期存了5年，一直沒有動過，對方是位河南籍老人，手機號為空號，因跨省且身分、地址信息查詢多次無進展，銀行客戶經理為此請來媒體幫忙尋找這筆存款的主人。此事近日上了微博熱搜，也掀起金融機構對「沉睡帳戶」清理的話題討論。

據河南電視台民生頻道「小莉幫忙」報導，浙江某銀行一客戶經理求助主持人小莉幫忙，希望可以找到這筆存款的主人：「因為客戶是外地的，派出所能夠提供的信息有限。如果能聯繫到戶籍所在的派出所，可以看一下客戶是否安好。畢竟這不是一個小數目，希望她還能記得自己有這筆存款」。

銀行客戶經理請「小莉幫忙」尋找七位數活期存款主人。(取材自河南電視台民生頻道「小...
銀行客戶經理請「小莉幫忙」尋找七位數活期存款主人。(取材自河南電視台民生頻道「小莉幫忙」)

這則消息一出立刻登上熱搜，網友紛紛表示，「這個銀行好負責啊，還繼續聯繫這個老人」，「我們也有過，客戶國債到期了幾年沒來取，真的是電話上門找人，處理了幾十筆，各種情況，有搬家的、有房子長期不住的、還有老人年紀大了兒子不來取錢的……最後剩一筆，客戶號碼地址都錯誤，就沒找到」。

據報導，對於這樣的「沉睡帳戶」，上海市人大代表、上海銀行金融科技部金融科技創新實驗室一級技術經理羅斌發現身邊這樣的情況不少，如果親人無法方便查詢到這些存款信息，它們就成了「沉睡的帳戶」。建議進一步簡化已故人金融資產的查詢和提取手續，讓老百姓明明白白，不留遺憾。

羅斌還建議金融機構對「沉睡帳戶」進行徹底清理，減少增量，降低存量，讓「沉睡帳戶」回歸老百姓，回歸已故人的家屬和繼承人；比如銀行每年對定期超過期限又一直沒人來處理的存款，或者長期沒人來打理的活期存款進行核查，與公安部門進行核對，確認存款人的狀態。如果發現存款人死亡、戶籍註銷，銀行就應該主動聯繫存款人的親屬，對這筆存款進行妥善處理。

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