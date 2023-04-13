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廣州「海王」女師同時交往48名家長 情人節收20萬紅包

中國新聞組／北京13日電
網傳涉事女老師的照片。(視頻截圖)
網傳涉事女老師的照片。(視頻截圖)

近期有中國網友在社群軟體爆料，廣東廣州出現一名「海王」女教師，同時與48名男家長發展為祕密情人，不正當收入遠超薪資，情人節當天更收到男家長們的紅包，總金額高達20萬（人民幣，下同，約2.9萬美元）。一個班級的學生也不過50幾人，可見多數男家長都遭到這名秦姓女老師的「毒手」。

綜合媒體報導，根據網傳消息，這名秦老師在6個月左右的時間，和班內48名學生的男家長發展不正當關係。由於秦老師的收入遠超教師的薪資水準，一次就收到高達20萬的紅包，消息一出，令家長震驚不已。

據家長透露的招聘資料來看，這名秦老師年紀較輕，應該剛畢業不久，黑色的披肩髮，穿著白色襯衫黑色西裙，外形上很符合一名教師的穿著打扮。

可惜這名面容姣好，身材高䠷的女教師，卻做出違背師德的醜事。就有家長提出質疑稱，教學工作對於新教師而言並不輕鬆，秦老師怎麼有大把的精力，去處理和40多名男家長的不正當關係？

消息在網絡流傳後也引發關注討論，有網友表示：「一個節日收入20萬，年入百萬不是夢。」亦有網友表示：「48位，真要爭分奪秒每日每夜的工作」、「女版時間管理大師」、「這經濟頭腦，目標準，下手狠」。

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