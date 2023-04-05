張繼科事件…有人罵 有人網上「求視頻」

張繼科當年在世兵賽勇奪男單冠軍後，激動撕衣的名場面，彰顯意氣風發的張揚。（新華社）

前國乒隊員張繼科 牽涉賭債糾紛、用女演員私密視頻向債主「抵債」等消息，鬧得沸沸揚。不不少網友大罵張繼科的渣男行徑，另一頭卻冒出「求視頻」、「求照片」的聲浪不斷。有媒體評論，這種渴求窺探他人隱私 ，背後所隱藏的齷齪惡意，比起事件本身更讓人不寒而慄。

來源：YouTube

央視網報導，現在微博 下、熱搜裡、論壇中，已出現很多人在「求視頻」了。微博上甚至有「賣片哥」出現，直接貼出二維碼或附帶鏈接，讓「求視頻」者掃碼進群。

加入「賣片」的群，他們會讓「求視頻」的人下載指定App，然後根據指揮授予手機權限並使用。但這些App大多透過網盤分享，安全性無法保障，可能植入病毒，竊取用戶隱私圖片、視頻信息，及通訊錄聯絡人。

甚至有人誘導看客下載軟體，然後要下載者填入邀請碼，來賺取推廣佣金。還有些騙子會兜售假視頻，並開價一份視頻2元（人民幣，下同）。

律師張公典表示，如果相關視頻確實存在，網友只是在網上「求視頻」，就涉及低俗言論，嚴重的話會被平台封號，「但如果通過某些渠道獲得了相關視頻，並上傳聊天群或網絡平台，就可能涉嫌民事侵權甚至觸犯刑法」。

網路安全從業人員說，網上流傳相關視頻均系電腦AI合成的換臉視頻，在相關網絡熱點事件發生前，外網一些平台內就有不法分子利用AI技術，違法對女明星個人形象進行換臉視頻制作。

極目新聞評論指出，張繼科案目前是真是假眾說紛紜，但網上「求視頻」、「求照片」的評論滿天飛，炮製的是何其荒謬混亂的景象，宣揚的又是何等畸形扭曲的價值觀。 這種恬不知恥、暴露素質的行為，宛如一群蒼蠅追腐逐臭，讓人看了就覺得噁心。

不管所爆料事件是真是假，這種極度渴求窺探他人隱私，將自己扭曲的快樂，建立在他人名譽損毀的痛苦之上的意圖，居然能夠在公共空間裡如此肆無忌憚地被大聲喊出，背後所隱藏的齷齪的惡意，比起事件本身，更讓人不寒而慄。