張繼科醜聞纏身 被多家品牌「拋棄」 安踏開首槍

安踏宣布與張繼科解除合作，並刪除相關微博。（取材自微博）

體育明星張繼科 被爆料欠債及拿前任女友(知名女星)私密視頻去抵債，引發關注。張繼科工作室兩度回應稱不存在債務糾紛，並將對侵權網路用戶提起訴訟。雖然目前事情尚未有定論，但多家品牌3日陸續「拋棄」張繼科，合作長達10年的安踏開出首槍，宣布與他解除合作，並刪除相關微博 。

來源：YouTube

新京報報導，2016年里約奧運 之後，張繼科憑藉奧運期間表現迅速出圈，成為現象級網紅，如今擁有1200萬粉絲的他，商業價值在領域內名列前茅，是各大品牌青睞的代言人。

據不完全統計，張繼科先後與安踏、妮維雅、諾特蘭德、慕思寢具、Butterfly運動包系列、可口可樂、李寧、蒙牛純牛奶、燕京啤酒、東風悅達起亞、FITURE等至少17個品牌有商務合作。

但在媒體人李微敖2日發布長文，並曬出據稱為張繼科簽字的500萬元（人民幣，下同，約72.7萬美元）借款合同後，張繼科的商業版圖隔日便出現大幅度崩解。

「目前，我們已與張繼科先生終止所有合作。」3日中午，安踏客服人員表示已終止和張繼科所有合作。繼安踏後，張繼科代言健身運動補劑品牌諾特蘭德通過官方微博發聲：即日起，諾特蘭德終止與張繼科的一切合作關係。

儘管事情尚未有定論，目前多家張繼科曾代言的品牌已刪除相關微博。通過搜索發現，包括一汽豐田、潤百顏、舒膚佳、慕思寢具、諾特蘭德、相宜本草在內的多個品牌也搜索不到張繼科代言的宣傳物料。

報導指出，里約奧運之後，飽受腰傷困擾的張繼科狀態開始下滑，淡出國家隊的同時也開始向頻繁參加綜藝節目。有分析指出，張繼科代言費用約為1000萬元／年。體壇周刊2017年也公布了中國體壇財富榜，張繼科2016年以6000萬元收入排在第二，僅次於孫楊。

有律師指出，若張繼科想免於品牌求償，需要證明這些負面新聞並不屬實，否則，他將面臨解約及品牌方索賠，最終的賠償金額肯定高於他的總代言收入。

上游新聞報導，張繼科2019年以合夥人身分創立了「猴子的救兵」新式茶飲品牌。不過，詢問實控人趙子昆時，趙子昆否認張繼科有聯合創始人身分，只是請了張繼科做代言人。

天眼查APP顯示，目前張繼科名下僅關聯一家公司，為北京飛獒天下商貿有限公司。該公司微博、微信公眾號曾多次用張繼科照片宣傳茅台金牌厚禮冠軍酒。