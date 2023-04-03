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張繼科賭債風波 500萬元借據曝光 利率是銀行4倍

中國新聞組／北京3日電
張繼科否認散布景甜的私密影音。（取材自微博）
張繼科否認散布景甜的私密影音。（取材自微博）

中國乒乓球奧運冠軍張繼科涉賭債糾紛，記者「李微敖」爆料指張拿前女友、女星景甜的私密照抵債，張繼科方面雖否認，但風波愈演愈烈，疑似張繼科500萬元人民幣(約72.7萬美元)借款合同在網上曝光。張繼科曾是中國體壇最吸金運動員，深陷風波後，「盤點張繼科商業版圖」的詞條也衝上熱搜，目前閱讀量已破億。

來源：YouTube

封面新聞報導，李微敖2日發布文章回應此前發布關於張繼科言論的來龍去脈。並曬出張繼科500萬元借款合同的照片，並表示如被控告將迎難而上，認真積極應對。如果他的文章給景女士帶來新的麻煩和困擾，向其表示誠懇的歉意。

根據李微敖在微博曬出的欠條顯示，張繼科借款500萬元，借款周期為25天，超過25天後利息按月息1.99％計算。按照這一標準計算，逾期未歸還本金的話，每個月利息就將近10萬元，一年利息將近120萬元，年息將近24%。

有記者向銀行工作人員詢問得知，銀行的貸款利率主要是根據人行規定的貸款利率進行上下浮動。以商貸五年以上為例，2019年基準利率為4.9%，實際基本會在6%左右。也就是說，張繼科借款利率幾乎是銀行實際商貸利率的四倍。

由於擁有大量粉絲，張繼科商業價值一直在領域內名列前茅。2016年里約奧運會後，張繼科憑藉奧運期間表現迅速出圈，成為現象級網紅。當時，張繼科微博粉絲已超過800萬。時至今日，張繼科的微博帳號粉絲超1250萬人，張繼科工作室微博帳號的粉絲也破百萬。

張繼科出圈之後，先後參與多部綜藝、體育節目的拍攝。2017年，體壇周報公布了中國體壇財富榜，張繼科2016年以6000萬元收入排在第二，僅次於孫楊。

隨著曝光度的增多，張繼科的人氣也越來越高，成為各大品牌青睞的代言人。據不完全統計，張繼科當時先後代言了美津濃體育品牌、華潤怡寶礦泉水、Butterfly運動包系列、可口可樂、李寧超輕9跑鞋、蒙牛純牛奶、平安車險、燕京啤酒、東風悅達起亞、安踏等多個品牌。

但張繼科的投資並非一帆風順，紅星新聞報導指出，張繼科曾陷入奶茶品牌「猴子的救兵」公司加盟糾紛。彼時，有網友爆料稱，自己加盟了張繼科聯合創立的奶茶品牌「猴子的救兵」，但該品牌存在虛假宣傳、未進行特許經營備案等情況，使得自己損失了近5萬元。

但公開信息顯示，「猴子的救兵」公司與張繼科並無關係，股東中也並沒有張繼科曾公開的親屬。目前，張繼科微博已無法搜索到「猴子的救兵」相關內容。

網傳張繼科借條。（取材自微博）
網傳張繼科借條。（取材自微博）

利率 微博 奧運

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