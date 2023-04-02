打臉自己 馬保國愚人節直播帶貨 不忘秀絕技「閃電五連鞭」
自稱「混元形意太極掌門人」馬保國因約戰職業拳手，被瞬間擊敗的影片火遍全網，近期更連開幾場直播帶貨，並展示了所謂的絕技「閃電五連鞭」，一度吸引超過10萬人觀看。
來源：YouTube
綜合媒體報導，4月1日愚人節當天，頗具爭議的馬保國在直播間帶貨，直播過程中，馬保國表示，之所開始帶貨，是因為這樣多廠家和網友都有好處。
對於馬保國直播帶貨一事，網友們議論紛紛，褒貶不一，有人認為，馬保國能直播帶貨，在座的各位都有責任，尤其是一些追逐流量的媒體，這給了他基礎和資本，加上背後的團隊運營，才導致了如今的結果；流量為王，時代悲哀。
但也有網友認為，人民大眾的需求是多元化的，沒必要因為他本身有爭議，就非要掐死，況且直播帶貨只要質量有保證，價格公道，誰帶不是帶呢？
此前，馬保國因約戰職業拳手，被瞬間擊倒。後來，馬保國過去被人打腫眼睛說出「年輕人不講武德、耗子尾汁」也廣為流傳，引起了網路轟動。
馬保國稱，自己已回歸平靜生活，要遠離這個充滿是非的圈子。但在去年11月19日，馬保國分別在抖音和快手開通「唯一帳號」，宣布打假偽冒者，正式復出，針對「厚臉皮炒作」的質疑，馬保國曾連續兩次強調：絕不直播，絕不帶貨。
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