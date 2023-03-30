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男主播穿蕾絲內衣 還做害羞比心狀 網喊：辣眼睛

中國新聞組／北京30日電
一些男主播身穿女性性感蕾絲內衣等進行穿搭直播，還對鏡頭做出害羞、比心等動作。(視頻截圖)
一些男主播身穿女性性感蕾絲內衣等進行穿搭直播，還對鏡頭做出害羞、比心等動作。(視頻截圖)

擦邊，網絡用語，是指在直播短視頻等平台上靠衣著暴露、行為挑逗吸引眼球的低俗行為。不僅部分女主播靠發一些擦邊內容吸引眼球，甚至還有男主播身穿女性性感蕾絲內衣等進行穿搭直播，還對鏡頭做出害羞、比心、原地轉圈圈、擺pose等動作，讓很多網友直呼辣眼睛。

來源：YouTube

法治日報報導，山東濟南的主播楊洋（化名）在和一些女主播PK過程中，經常看到類似的場景：女主播為了贏下PK，在自己胸口和大腿上寫下打賞大哥的名字，以此吸引更多打賞。這種明顯的挑逗行為讓人難以直視。

而在直播互動中，擦邊行為更是常見。在網絡上，網友將有擦邊行為的女主播稱為「擦邊女」。但近期一些男主播、男博主也加入了擦邊的行列，將擦邊作為吸引流量的「密碼」。

前不久，某飲料企業直播間畫風突變，從原來性感、豐滿的女主播改為穿著緊身背心和短褲的男主播跳舞、秀肌肉。這些男主播、男博主「不約而同」換上灰顏色的運動褲或緊身褲，要麼露著腹肌，要麼頂胯跳舞。穿灰色褲子漸被打上了「擦邊男」的標籤。在某短視頻平台上，「灰色褲子」的播放量高達1624.9萬次。

更讓人難以接受，乃至很多網友直呼辣眼睛的是——一些男主播身穿女性性感蕾絲內衣等進行穿搭直播，還對鏡頭做出害羞、比心、原地轉圈圈、擺pose等動作。

在社交平台上，靠打標籤來獲取熱度的作品數量龐大。在某短視頻平台上搜索「擦邊」標籤發現，其播放量高達60.2億次。擦邊為這些視頻帶來了巨大的熱度和流量收益。

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍認為，擦邊不僅是內容傳播的問題，更是價值觀的問題。如果不及時進行治理，就會有很多人爭相模仿。

一些直播平台對於擦邊行為也作出了明令禁止和警告說明，但因各平台存在不同的判斷方式和審核模式，對擦邊主播的處理方式也不盡相同，導致擦邊行為未得到合力整治。

男主播進行女性內衣穿搭。(視頻截圖)
男主播進行女性內衣穿搭。(視頻截圖)

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