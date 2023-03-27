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拖欠3年 江西中學百餘教師舉白紙示威討薪

中國新聞組／北京27日電
江西中學教師集體示威要求補發工資。(取材自微博)
江西中學教師集體示威要求補發工資。(取材自微博)

江西省樂平市樂平中學約100名教師不滿績效薪資被拖欠3年，使總薪資不及隔鄰區縣教師，23日齊聚校門口抗議，要求政府補發薪資，並應同城同酬。樂平市委書記林衞春為此親臨現場安撫情緒。

來源：YouTube

自由亞洲電台、中央社綜合報導，教師們在現場提出要求，管轄樂平市的景德鎮市實現同工同酬，讓樂平市中小學教師與景德鎮市轄下的其他區縣教師享有同等的薪酬，並及時補發從2020年開始拖欠的績效工資。

報導指出，教師們23日戴著口罩站成數排，拉起了抗議橫幅，並高舉以白紙打印的訴求書，站在學校門口齊聲高呼口號。一時間，讓人想起「白紙運動」。

網路影片畫面顯示，參與抗議的樂平中學教師拉出的2條橫幅，分別印有「訴求和景德鎮教師同工同酬，補發拖欠績效工資」及「與浮梁同工同酬、同城同酬，落實教師績效工資」的字樣，教師們並一同高聲喊出橫幅上的口號。

抗議教師們並要求，管轄樂平市的景德鎮市應依「再窮不能窮教育」的精神，讓樂平市中小學教師與景德市轄下其他區縣教師同工同酬，且要及時補發2020年至今積欠的績效薪資，並將績效薪資納入每月總薪資發放。

據報導，網路訊息顯示，樂平市委書記林衞春23日中午率領相關官員趕往現場，但現場同時已有大批警察現身。林衛春並向現場的教師們喊話說，「如果大家信任我，我建議大家到裡面禮堂去商量」。但教師們則高聲回應：「我們站著聆聽」。

推特上有相關視頻和圖片傳播，有網友評論說，「還以為只是橫幅，仔細一看還舉了白紙，好勇敢啊」。還有網友說，「今年估計到處都是狼煙四起，可惜袁世凱無視，只會鎮壓」。

警察 口罩 白紙運動

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