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無毛貓遭紋身「背上刺店名」 河南飼主挨批竟嗆：人可以貓為何不行？

中國新聞組／北京26日電
河南鄭州一名男子給自家無毛貓紋上店名，挨批虐貓。（取材自九派新聞）
河南鄭州一名男子給自家無毛貓紋上店名，挨批虐貓。（取材自九派新聞）

河南鄭州一隻無毛貓近日在網路上引起廣泛關注，原來是牠的主人將自家店名刺在牠身上，不少人認為該男子此舉是在「虐貓」。然而男子反嗆網友網暴，「人都可以紋身，為什麼貓不可以紋身？」

河南鄭州一名男子給自家無毛貓紋上店名，挨批虐貓。（取材自九派新聞）
河南鄭州一名男子給自家無毛貓紋上店名，挨批虐貓。（取材自九派新聞）

根據白鹿視頻引述搜狐千里眼報導，這隻無毛貓背部不但被紋上了五個字，還有紅藍配色的類似茅台酒的商品標誌。據報導，無毛貓的主人是一家菸酒店的店主，貓咪背上紋的是自己家的店名，讓寵物紋身是覺得好看。

不過，該男子此舉遭到了不少愛貓人士的反對，稱給貓紋身是在「虐貓」，並且還給自己家店打廣告。男子反駁，自己並沒有想打廣告，且都是請專業人員幫貓刺青，更稱「人都可以紋身，為什麼貓不可以紋身？給貓做絕育就不會被網暴，我給貓紋個身就被網暴了」。

給無毛貓紋身並非首例，此前就有媒體搜尋電商平台的刺青商家，發現有「無毛貓紋身服務」，一小時收費人民幣1000元，紋全身3萬元。一名刺青師就表示，自己的貓也有紋身，宣稱「只有好的紋身師才能處理」。

該刺青師表示，貓上麻藥後皮膚比人還軟，相比於給人紋身，給貓紋身更能顯示自己的技術。

河南 鄭州 電商

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