在緬北拿高薪？ 逃出過來人：戴著手銬敲鍵盤

在電信詐騙公司工作，以為是高薪敲鍵盤，卻是戴著手銬打字。(取材自潮新聞)

山東濟南人李偉（化名）為討回客戶17萬貨款，到雲南後被綁架，賣到緬甸 一家電信詐騙 公司。他冒險從7樓出逃摔成骨折、腦震盪，最後拄著雙拐逃出醫院，輾轉換車終於回到中國自首。「戴著手銬敲鍵盤」、「哭求不要嘎腰子」李偉將自身遭遇告訴網友，高薪到境外做客服一定要警惕，去了都是凶多吉少。

潮新聞報導，今年1月，被迫偷渡到緬甸的李偉，在果敢老街上見到了「全是拿槍的人開著皮卡，路上沒有紅綠燈」的街景，「一眼望去都是搞電信詐騙的公司，或是娛樂城，當時滿腦子都覺得完了。

李偉在社交平台上科普反詐知識 。(取材自潮新聞)

電信詐騙公司負責人留下數百張A4紙大小的騙人話術作為「培訓資料」，說「想幹10天發500元，不想幹讓家人交20萬元贖金」。李偉發現這是一家專門從事婚戀電信詐騙的公司。

李偉回憶，寫字樓的一樓是體罰區，有水牢、吊人的支架，一名全身纏滿繃帶的男子正在挨打。二樓則是辦公區，約70名男員工同時在和網友聊天，每人辦公桌前一台電腦、15個手機。有的人身上帶傷，有的人戴著手銬在工作，「狀態都很萎靡」。

被關的第三天，李偉決定出逃，將床單、枕套和席夢思捲邊撕成條，打結成求生繩，從7樓窗戶扔出去，順著繩子往下滑。不料，李偉從5樓墜落重傷昏迷。李偉在病床上醒來時，第一反應是拉著醫生的白大褂無力地哭求，「請不要噶我腰子」。

李偉被診斷為腰椎骨爆裂性骨折，腿骨、肋骨骨折、腦震盪。此後，他一直表現出身體虛弱的樣子，讓兩名看守人員放鬆警惕。1月19日凌晨，李偉趁兩名看守他的安保睡熟，拄著雙拐逃出醫院，在中緬邊境的山區地帶多次換車後，被輾轉送到清水關回國。

今年1月，李偉回國自首，因「偷越國（邊）境罪」被罰款4000元。他說回國這條路其實很近，車程不到兩小時，但充滿了危險和艱難。連辦案警察 都告訴李偉，「去了都是凶多吉少，能順利逃脫回來，這運氣相當於買彩票連中好幾期」。