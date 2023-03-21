花21萬相親被戲弄？ 杭州富家女怒投訴 「1原因」網上風向逆轉

魏女士雖然戴上口罩，但仍有不少網友讚她「可愛」，長相不錯。（微博影片截圖）

杭州一名富家女前後花了21萬人民幣（約3萬美元）找婚姻介紹公司找另一半，沒想到婚介公司前後推薦3名男子，但「愈來愈不靠譜」，她氣得找媒體投訴。不過，事件的後續發展卻令網上風向大逆轉，質疑她開申訴只想拿回自己的錢。

香港 01報導，浙江電視台節目《1818黃金眼》早前接到杭州女子魏女士的投訴，魏女表示自己是家中獨生女，在父親經營的家族企業工作，擁有英國 大學碩士學歷，年薪至少過百萬人民幣，只要求「能搭一搭的男士」。

她稱去年9月和婚姻介紹公司「我主良緣」簽合約，前後已花了21萬人民幣，她強調自己要求不高，婚介公司推銷她時，一開始看照片及資料等，確實有令她滿意的男生，銷售人員也說會有合適人選。

沒想到她付完錢後一切不如預期，婚介公司前後推薦三名男子，但「愈來愈不靠譜」。第一位是位「藝術男」，她不太喜歡；第二名是個重200多斤的胖子，關鍵是人不好，但自我感覺極其良好，「還PUA（精神控制）我們女性」；第三位來了個紋身男，雙臂全是紋身。

據報導，電視台影片播出後引起熱議，魏女士年約40歲，一頭長髮加上白晢皮膚和大眼睛，不少網友認為她條件好、外型可愛，笑言以她的財力不是「魏女士」，應叫「魏總」，「富婆再見，這麼有錢我覺得單身挺好，何必給自己找個負擔」。

然而，有些網友則認為她口中的「搭一搭」的標準是不要和她條件差太遠，但優質男生不會去婚介機構，「即使相親也是家族內部介紹」、「找同行裡的啊，花錢找仲介都是坑」、「好男人不會淪落到去和大齡女相親，身邊年輕漂亮的一大把主動倒追」。而且正常婚介公司會將她這樣條件的顧客當「VIP」，如找不到對象，一定是另有原因。