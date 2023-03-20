談好千元價 內蒙4男拼單嫖女主播 那地方「尺寸」不對被識破

內蒙古四名男子嫌性交易價碼太貴，竟偷偷「拼單」輪流與女子上床，因「尺寸」不對，被女子識破。（取材自鳳凰網／視頻截圖）

內蒙古一名男子在網路上約了一名女直播主進行性交易，價格談好了一次1000元（人民幣，下同，約146美元），然而黃男卻覺得太貴，找了另外三名友人「拼單」，一個人出250元，但並未事先向女主播說明，在進行性交易時竟以完事後上廁所為由，四人輪流上陣，途中被女主播以「尺寸不一樣」識破拒絕，但四男仍要脅女子配合。事後女主播報警，四男性侵 罪名成立。

鳳凰網報導，內蒙四名男子日前在大排檔吃宵夜時滑手機 ，看上一名女直播主，其中黃姓男子便聯繫該女提議性交易，最後談妥了一次1000元。但黃男卻私下跟另外三男說好「拼單」，一個人出250元。

該女子來到黃男家中後，黃男以「害羞」為由，將房內電燈全關、窗簾也都拉上，讓室內一片漆黑，兩人上床後，黃男佯稱要上廁所，實則是讓朋友魏男假裝是自己進入房間與該女上床，魏男完事後又故技重施讓第三人劉男進來。

報導指出，由於劉男與前面兩人的體重、聲音、動作、性器官尺寸等明顯不同，女主播覺得不對勁，於是立刻把燈打開，發現換人後，她立刻表示拒絕繼續性行為，但劉男卻以付過錢為藉口，強迫該女上床；之後第四名男子高男也進房性侵該女。

女主播事後報警，控告四男性侵，最後法院判決認為，四男雖然全程沒有使用暴力手段，但先是使用了欺騙手段，讓女子處於「不知反抗」的狀態下；女子發現「拼單」後，四個男人對一個女子的威懾不言而喻，再讓女子處於「不敢反抗」的狀態下。因此，魏、劉、高三男被判性侵罪成立，第一名黃男雖然沒有違背女子性意願，但參與了策畫與協助性侵，屬於性侵從犯。最終，黃男被判刑兩年，其他三男被判刑四年，女主播則因賣淫被行政拘留15天。