大連高校出版日本旅遊攻略 靖國神社當封面 遭平台下架

「日本旅行一本就夠」一書封面中，印有與靖國神社一致的圖片。（取材自潮新聞）

有網友日前發現，大連理工大學出版社出版的一本日本 旅遊攻略書籍疑似使用靖國神社 當作封面。據悉，該本書籍為「日本旅行一本就夠」（第二版）。但13日下午，多個網購平台上顯示涉事書籍已下架。大連理工出版社則表示，「圖片選取不當」，將回收並銷毀，追責相關責任人。

潮新聞報導，大連理工大學出版社質量管理辦公室工作人員表示，該書確由其出版，但目前市面上沒有在售。至於書籍封面是否使用了靖國神社圖片，對方則稱並不清楚。隨後，大連理工大學出版社一名海姓工作人員表示，此事須向領導請示後才能予以回答。目前，暫未得到對方回覆。

報導指出，該書13日上午在文軒網天貓旗艦店、博庫網、噹噹網等多個平台上均能被檢索到，並顯示仍有庫存。商品頁面顯示，該書籍封面的右下角印有與靖國神社一致的圖片。但13日下午再在前述圖書網購平台搜索「日本旅行一本就夠」，結果顯示「商品已下架」，只能搜索到同由大連理工大學出版社出版的系列書籍「韓國旅行一本就夠」。

據報導，「日本旅行一本就夠」一書由大連理工大學出版社於2014年8月1日出版，內容包括介紹日本各大城市的旅遊景點、行車路線、特色小吃，以及購物、出行、住宿攻略等等，並配有實景圖片。全書共分為「你不可不知的日本」、「出行準備」、「不可不知的日本景點」三大部分。

報導指出，公開資料顯示，大連理工大學出版社成立於1985年，是由國家教育部 主管、大連理工大學主辦的中央級綜合大學出版社，為中共中央文化體制改革首批大學出版社的試點單位。另據大連理工大學出版社官網消息，大連理工出版社依託大連理工大學雄厚的教學優勢、科研力量和人才資源，堅持以教育出版為主體，以學術出版和大眾出版為兩翼。2013年全國大學出版社綜合實力排名第12位，居東北三省高校出版社之首。