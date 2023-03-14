大連高校出版日本旅遊攻略 靖國神社當封面 遭平台下架
有網友日前發現，大連理工大學出版社出版的一本日本旅遊攻略書籍疑似使用靖國神社當作封面。據悉，該本書籍為「日本旅行一本就夠」（第二版）。但13日下午，多個網購平台上顯示涉事書籍已下架。大連理工出版社則表示，「圖片選取不當」，將回收並銷毀，追責相關責任人。
潮新聞報導，大連理工大學出版社質量管理辦公室工作人員表示，該書確由其出版，但目前市面上沒有在售。至於書籍封面是否使用了靖國神社圖片，對方則稱並不清楚。隨後，大連理工大學出版社一名海姓工作人員表示，此事須向領導請示後才能予以回答。目前，暫未得到對方回覆。
報導指出，該書13日上午在文軒網天貓旗艦店、博庫網、噹噹網等多個平台上均能被檢索到，並顯示仍有庫存。商品頁面顯示，該書籍封面的右下角印有與靖國神社一致的圖片。但13日下午再在前述圖書網購平台搜索「日本旅行一本就夠」，結果顯示「商品已下架」，只能搜索到同由大連理工大學出版社出版的系列書籍「韓國旅行一本就夠」。
據報導，「日本旅行一本就夠」一書由大連理工大學出版社於2014年8月1日出版，內容包括介紹日本各大城市的旅遊景點、行車路線、特色小吃，以及購物、出行、住宿攻略等等，並配有實景圖片。全書共分為「你不可不知的日本」、「出行準備」、「不可不知的日本景點」三大部分。
報導指出，公開資料顯示，大連理工大學出版社成立於1985年，是由國家教育部主管、大連理工大學主辦的中央級綜合大學出版社，為中共中央文化體制改革首批大學出版社的試點單位。另據大連理工大學出版社官網消息，大連理工出版社依託大連理工大學雄厚的教學優勢、科研力量和人才資源，堅持以教育出版為主體，以學術出版和大眾出版為兩翼。2013年全國大學出版社綜合實力排名第12位，居東北三省高校出版社之首。
對此，大連理工大學出版社有限公司14日表示，「近日網上反映我社2014年出版的『日本旅行一本就夠』一書存在圖片選取不當的問題。我社高度重視，認真審查，確實存在圖書封面選取圖片審核不細、把關不嚴的問題。目前，相關圖書已停止發行銷售，採取多種方式回收並銷毀。」該公司並表示，此事暴露出版管理方面存在嚴重問題，將嚴肅追究相關責任人責任，並堅決杜絕類似問題出現。
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