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矽谷銀行爆雷 資金被套？潘石屹：從未在矽谷銀行開戶

中國新聞組／北京13日電
SOHO中國董事長潘石屹否認在矽谷銀行開戶。(取材自中國日報)
SOHO中國董事長潘石屹否認在矽谷銀行開戶。(取材自中國日報)

SVB Financial Group（SIVB）旗下子公司矽谷銀行被監管機構關閉，成為金融危機以來規模最大的銀行倒閉事件。多家港股上市公司紛紛發表聲明「切割」，內容不是從未與矽谷銀行合作過，就是在矽谷銀行的存款大都少於100萬美元或已轉出餘額，對公司影響多是「甚微」。SOHO中國董事長潘石屹也發聲，稱「從來沒有在矽谷銀行開過戶」。

中新經緯報導，10日，矽谷銀行傳出倒閉。12日午後，港股上市公司雲頂新耀官方微信號發文稱，公司只有非常少量現金存在該銀行，遠低於公司現金總量的1%。預計可通過美國聯邦存款保險公司（FDIC）的保險並結合其他補償措施，收回大部分在矽谷銀行的存款，FDIC未承保的金額約為100萬美元，且在矽谷銀行以外的其他美國銀行沒有存款。矽谷銀行事件對公司業務的影響「非常有限」。

諾亞控股、亞盛醫藥、加科思等多家公司也先後在港交所公告回應。

諾亞控股表示，公司目前在SVB擁有的現金及現金等價物少於100萬美元，佔其現金及現金等價物總額0.2%以下，此事件對公司的業務運營或財務狀況而言並不重大。

亞盛醫藥表示，公司自成立以來未曾與美國矽谷銀行或其關聯公司發生過業務合作，且截止公告日期，公司未在美國矽谷銀行或其關聯公司有任何存款。

加科思表示，截至9日晚，集團在矽谷銀行的現金存款餘額不足40萬美元，約佔集團總現金及銀行結餘的0.2%。公司已執行了全部矽谷銀行餘額轉出手續。集團的業務運營和財務狀況保持正常。

基石藥業表示，截至公告日期，公司在SVB設立的營運帳戶中僅有少量現金結餘。公司在SVB的帳戶超出FDIC承保金額的部分低於60萬美元，且占公司現金、現金等價物及定期存款總額低於0.5%。此次SVB事件對公司影響甚微。

另據媒體報導，再鼎醫藥表示，截至2022年12月31日，該公司現金和現金等價物總額約10.085億美元，而在SVB的金額佔比僅約2.3%。SVB的關閉不會影響公司滿足運營開支和資本支出需求（包括支付工資和向第三方付款）的能力。

上述報導還稱，信達生物、康方生物、歌禮製藥、君實生物、開拓藥業皆表示在矽谷銀行沒有存款。

12日晚間，SOHO中國董事長潘石屹也通過其個人微博發文稱，「我們從來沒有在矽谷銀行開過戶，從來沒有存過款。」

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