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人臉識別 車主須跪車前看鏡頭 小鵬致歉下架

中國新聞組／北京6日電
近日，一段小鵬汽車人臉識別的視頻被車主和網友吐槽。視頻中，車主需要下車蹲在地上才能使用汽車用於全景影像的前攝像頭（位於正面車牌底部）進行人臉識別。（視頻截圖）
近日，一段小鵬汽車人臉識別的視頻被車主和網友吐槽。視頻中，車主需要下車蹲在地上才能使用汽車用於全景影像的前攝像頭（位於正面車牌底部）進行人臉識別。（視頻截圖）

人臉識別技術用途普遍，不少新能源車也以此為賣點，但小鵬汽車近日一段需要車主在車輛前置鏡頭、半跪在地做人臉識別的視頻，被車主和網友吐槽；為此，小鵬汽車出面致歉，稱目前已下架第三方App，並立即優化。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，據了解，該事件起因是一位小鵬汽車的車主在車機端更新了某個App，下載完需要人臉認證。由於車內未配置攝像頭，車機所調用的識別攝像頭是車輛用於全景影像的前置攝像頭，而車主需要下車蹲在地上才能使用汽車用於全景影像的前攝像頭（位於正面車牌底部）進行識別。

該視頻在網路上傳播後便引發了熱議。有網友稱：「由於車內沒有攝像頭就調用車外的攝像頭，產品經理帶項目負責人全換了吧，這種功能能上線，就說明所有人都覺得這事事不關己，我就是一幹活的，讓幹嘛幹嘛就行。」

近日，一段小鵬汽車人臉識別的視頻被車主和網友吐槽。視頻中，車主需要下車蹲在地上才...
近日，一段小鵬汽車人臉識別的視頻被車主和網友吐槽。視頻中，車主需要下車蹲在地上才能使用汽車用於全景影像的前攝像頭（位於正面車牌底部）進行人臉識別。（視頻截圖）

但也有少數網友認為視頻發布者就在「硬黑」，用這種沒有進行適配的第三方App來故意達成節目效果。

報導指出，針對此情況，小鵬汽車回應，經查驗發現，個別用戶在大屏登錄第三方App時會觸發風控策略，需進行人臉識別。考慮到用戶體驗不佳，已將該應用下架，並立即著手優化。也為自己的工作不夠細緻完善深表歉意。同時，會持續完善應用商店的上線審核機制。

有觀點認為無論是小鵬方面的失誤，還是該APP開發者的問題，這樣的系統調度邏輯的確存在問題，在銷量表現出現波動時，小鵬汽車更應該在這些細節方面更加細心一點。

汽車 App 人臉識別

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