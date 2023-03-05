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川大男入學賣零食、大三註冊公司 4年賺百萬畢業買房

中國新聞組／北京6日電
王男就讀四川大學4年，期間賺了100多萬。（取材自新黃河）
王男就讀四川大學4年，期間賺了100多萬。（取材自新黃河）

一名王姓男子近日在網上曬出自己就讀四川大學時，4年賺100多萬（人民幣，下同，逾14.4萬美元）的經歷。他稱，剛進大學時靠賣零食賺了30多萬，畢業時存款已在100萬到200萬之間，後來買了房子。目前他正讀博士，並經營一家公司。他的經歷引發網友熱議，不少人讚他優秀，也有大學生說「我是大學4年花了100多萬」。

新黃河報導，一名男子曬出自己就讀四川大學時，4年賺100多萬的經歷，引發網友熱議。王男表示，剛進大學時靠賣零食賺了30多萬，隨後開發了買賣舊書的平台，並提供學霸付費輔導服務；大三時，他註冊公司，提供商業輔導服務。同時，他還參加了很多創業大賽拿獎金，畢業時戶頭存款達到七位數，在100萬到200萬之間，後來買了房子。

來源：YouTube

其實，許多剛步入社會的00後已經學會了提早經營事業，以視頻製作、寫網文、原創約稿等方式，許多人已擁有人生的第一桶金。

男子剛入學賣零食就賺了30多萬。（取材自新黃河）
男子剛入學賣零食就賺了30多萬。（取材自新黃河）

艾媒諮詢調研數據顯示，2021年中國大學生月均收入中位數為1516元。這意味著大多數00後早早啟動了人生的第一桶金。具體來看，月均收入為1000-1500元的大學生最多，占比近四成；1500-3000元的大學生也占據大部分，達47.7%；3000元以上為3.3%。

去年8月17日，「00後大二學妹拍段子月入70萬」衝上了微博熱搜，當事人王志欣靠著一條段子暴紅，並且組建工作室實現財富自由；還有一名北京郵電大學何姓學生，通過在影音平台bilibili上傳科技類視頻，獲得關注以及豐厚收入。他們的事蹟也改寫了一部分00後的職業選擇。

北京 微博 YouTube

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