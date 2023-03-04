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滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

中國新聞組／北京4日電
在上海一家公司工作的王女士發視頻稱，因為自己準點下班，導致試用期第3天被辭退。她覺得很委屈，要求公司依法給予她經濟補償。（視頻截圖）
在上海一家公司工作的王女士發視頻稱，因為自己準點下班，導致試用期第3天被辭退。她覺得很委屈，要求公司依法給予她經濟補償。（視頻截圖）

一則「女子稱因準點下班試用期第3天被辭退」的消息衝上熱搜。上海當事人王女士稱，她下班前給領導發了消息未獲回覆就準時下班；沒想到第二天被指責走的太早是失職，並以態度不好為由將她辭退。王女士覺得委屈，認為她是來掙錢不是來賣命，已申請仲裁、希望公司給予經濟補償，並呼籲社會關注加班問題。

王女士稱，公司規定上班時間是上午9點半到下午6點半。18點33分自己在公司用電腦給領導發了消息，領導沒有回覆，自己才下班。沒想到第二天早上就收到辭退通知，還被領導一頓痛罵，並出了解除勞動合同的通知，理由是「無故頂撞上司，工作主動及工作紀律差，不以公司利益為首」。領導並對她說，「你昨天走得太早了，我沒回消息就可以走嗎？你這樣不尊重我」。

王女士認為這不是自己的問題，「我跟領導說，你沒回我呀，他說我必須要秒回你嗎？我沒回消息你就可以走了嗎？」

對此事件，有網友表示同情和支持，認為公司的做法太過苛刻和不合理，質疑「到了下班時間了，也沒有別的工作給到，為什麼不可以下班」、「試用期前三天她能幹啥？重要的工作會給新人嗎？」也有網友認為，王女士應該主動溝通和表現，而不是只看時間。

新聞晨報評論，準點下班，本來不應是個問題，以工時長短來判斷一個員工的好壞才是問題。優秀的管理者看重的應該是讓員工在有限的工作時間內，高效高質地完成工作。優秀的員工也應把提高工時效率作為自己的分內事，加強自我約束。

讓企業管理者和員工都優秀起來，關鍵是要推進協商機制、完善企業考核機制等。時下，一些企業之所以被員工吐槽，多是在管理上缺乏科學性和人文性。

日前，全國政協委員蔣勝男關於加班的提案也受到社會關注，她建議加強監督8小時工作制度執行，並認為「996」制度是導致社會就業難、生育率低的重大原因，最後結果是整個社會為老闆榨取的超額剩餘價值買單。政府部門要主動執法，加大8小時工作制宣傳力度，勞動者也要勇敢地對加班說「不」。

在上海一家公司工作的王女士發視頻稱，因為自己準點下班，導致試用期第3天被辭退。她...
在上海一家公司工作的王女士發視頻稱，因為自己準點下班，導致試用期第3天被辭退。她覺得很委屈，要求公司依法給予她經濟補償。（視頻截圖）
王女士下班前給領導發信息。（視頻截圖）
王女士下班前給領導發信息。（視頻截圖）

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