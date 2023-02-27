川男「自家魚塘電魚」被上銬審訊 警方被罵到道歉
中國四川省宜賓市一男子，日前因上傳在自家魚塘電魚的影片被舉報，男子遭警方抓捕審訊，還挨罰500元(人民幣，下同，約71.8美元)。警方將影片PO到「宜賓公安」官微，然而有人不解「自家魚塘抓魚發視頻為何被罰」？許多網友湧入官微批警方濫用法律，警方最後不得不刪掉相關影片。
九派新聞報導，該男子子在自家魚塘電魚，並拍攝視頻發布網絡，被網友舉報，隨後公安將其抓捕並罰款500元人民幣。
「宜賓公安」發布的視頻顯示，該男子坐在審訊用的鐵椅子上，雙手被手銬固定在桌面接受批評教育。警方稱，男子違反「漁業法」第30條：禁止使用炸魚、毒魚、電魚等破壞漁業資源的方式進行捕撈。
對此，眾多網友表示不理解，自家魚塘抓魚發視頻為何被罰，「自家魚塘，自己處理，好像沒有什麼問題」。宜賓公安回應，重點是該男子非法使用電網設備。
不過有網友在知乎網站上發文指，「漁業法」第30條旨在保護「海域範圍內的漁業資源」，自家魚塘的漁業，並不屬於本條規定。眾網友紛紛湧入「宜賓公安」官微，用「諮詢」問題的方式嘲諷警方濫用法律。
據報導，由於輿論持續發酵，宜賓公安局翠屏區分局26日通報，「經核查認定男子挨罰事件有適用法律不當的問題，已撤銷對男子的處罰決定，並將罰款全額退還」，派出所所長還當面向男子道歉。
有律師認為，在自家魚塘使用電網，可能不會影響到他人的人身安全，所以，以此條規定處罰電網捕魚者，有些牽強。
影音：YouTube
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