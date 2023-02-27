我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美能源部：新冠恐源自中國實驗室 情報機構尚無共識

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

川男「自家魚塘電魚」被上銬審訊 警方被罵到道歉

中國新聞組／北京27日電
四川一名男子在自家魚塘電魚被罰，警方開罰卻引發爭議。（取材自九派新聞）
四川一名男子在自家魚塘電魚被罰，警方開罰卻引發爭議。（取材自九派新聞）

中國四川省宜賓市一男子，日前因上傳在自家魚塘電魚的影片被舉報，男子遭警方抓捕審訊，還挨罰500元(人民幣，下同，約71.8美元)。警方將影片PO到「宜賓公安」官微，然而有人不解「自家魚塘抓魚發視頻為何被罰」？許多網友湧入官微批警方濫用法律，警方最後不得不刪掉相關影片。

九派新聞報導，該男子子在自家魚塘電魚，並拍攝視頻發布網絡，被網友舉報，隨後公安將其抓捕並罰款500元人民幣。

「宜賓公安」發布的視頻顯示，該男子坐在審訊用的鐵椅子上，雙手被手銬固定在桌面接受批評教育。警方稱，男子違反「漁業法」第30條：禁止使用炸魚、毒魚、電魚等破壞漁業資源的方式進行捕撈。

對此，眾多網友表示不理解，自家魚塘抓魚發視頻為何被罰，「自家魚塘，自己處理，好像沒有什麼問題」。宜賓公安回應，重點是該男子非法使用電網設備。

不過有網友在知乎網站上發文指，「漁業法」第30條旨在保護「海域範圍內的漁業資源」，自家魚塘的漁業，並不屬於本條規定。眾網友紛紛湧入「宜賓公安」官微，用「諮詢」問題的方式嘲諷警方濫用法律。

據報導，由於輿論持續發酵，宜賓公安局翠屏區分局26日通報，「經核查認定男子挨罰事件有適用法律不當的問題，已撤銷對男子的處罰決定，並將罰款全額退還」，派出所所長還當面向男子道歉。

有律師認為，在自家魚塘使用電網，可能不會影響到他人的人身安全，所以，以此條規定處罰電網捕魚者，有些牽強。

影音：YouTube

公安 教育

上一則

港警逮捕蔡天鳳的前公公情婦 5嫌均不合作 調查遇阻

下一則

中國著名經濟學家厲以寧逝世 享年92歲

延伸閱讀

廣西公安廳欠電費48萬人民幣 網：真想看停電後啥樣子

廣西公安廳欠電費48萬人民幣 網：真想看停電後啥樣子
88槍案嫌遣返 陸委會感謝對岸動通報

88槍案嫌遣返 陸委會感謝對岸動通報
押回88槍擊案 警高層：陸主動通知釋善意 互動回溫

押回88槍擊案 警高層：陸主動通知釋善意 互動回溫
電動車增15倍 挑戰加州電網

電動車增15倍 挑戰加州電網

熱門新聞

28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦

蔡天鳳頭顱有硬物造成的洞疑致命傷 警再拘前公公情婦
1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知

1400萬人明年恐失白卡 怎麼辦？美聯社列5須知
美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單

美國出手制裁援俄 將5家中國企業列入實體清單
租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議

租霸賴賬12萬 惡法保護 金山華人房東絕食抗議
每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約

每年學費逾6萬 全美20所最貴大學 5所在紐約