成都女老闆遇「多金暖男」被騙170萬 還卡債快吃不起飯

被害人向陳克昌轉帳的部分記錄。（取材自澎湃新聞）

成都一名離異女老闆在交友軟體App「探探」上與「多金暖男」墜入愛河，沒想到竟是遇上騙子，先後被騙走逾170萬元人民幣（下同，約24.2萬美元）。

澎湃新聞報導，王一嫻（化名）是一家圖文設計公司的老闆，有房有車。她2021年8月在探探上認識自稱曾在廣東開廠、有房、現在成都經營物流公司的男子陳克昌。

她說，對方衣著光鮮、不乏名牌，自稱擁有價值數百萬的房子。但認識一個多月後，他就開始跟王一嫻借錢，展開追求攻勢期間也沒停止過。從認識到2022年9月，陳克昌以物流公司需周轉、員工發薪、親人住院需手術 費等理由，陸續向王一嫻要錢。

涉嫌詐騙的陳克昌。（取材自澎湃新聞）

此外，陳克昌以她的名義辦了6張信用卡 ，到2022年9月全部被刷爆。陳克昌還邀王一嫻一起開公司經營精釀啤酒，公司註冊在她名下。之後，陳克昌用王一嫻的支付寶貸了30萬元，轉到自己帳上稱要進貨啤酒。

據報導，直到2022年7月，王一嫻才發現自己上當了。當時，一名女子找上門要錢，稱陳克昌騙走她3萬多元。王一嫻才得知，陳克昌有老婆，且同時和自己以及該女子交往。王一嫻悄悄掌握足夠證據後報警，陳克昌被以涉嫌詐騙 罪立案偵查。

王一嫻從警方得知，陳克昌騙走的每一筆錢，當天就轉入了一個類似比特幣的網路賭博平台，他被捕時帳上只有幾百元現金。此外，她去了陳克昌在瀘州的老家，村裡人稱陳克昌就是一個騙子，2014年他以「借錢」名義騙走村支書7萬元。

因為「交友」被騙，王一嫻在精神上和經濟上都付出了沉重代價，現在每個月要還利息5萬多元。她每月償還刷爆的6張信用卡利息，自己的公司每個月都在拖欠工資。「現在真的是山窮水盡，快吃不起飯了。」她嘆道。