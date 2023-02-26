我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加暴風雨 陸空交通受阻 周末可能出現「水龍捲」

CNN播美偵察機遭解放軍機攔截 胡錫進：南海九段線非白畫的

成都女老闆遇「多金暖男」被騙170萬 還卡債快吃不起飯

中國新聞組／上海27日電
被害人向陳克昌轉帳的部分記錄。（取材自澎湃新聞）
被害人向陳克昌轉帳的部分記錄。（取材自澎湃新聞）

成都一名離異女老闆在交友軟體App「探探」上與「多金暖男」墜入愛河，沒想到竟是遇上騙子，先後被騙走逾170萬元人民幣（下同，約24.2萬美元）。

澎湃新聞報導，王一嫻（化名）是一家圖文設計公司的老闆，有房有車。她2021年8月在探探上認識自稱曾在廣東開廠、有房、現在成都經營物流公司的男子陳克昌。

她說，對方衣著光鮮、不乏名牌，自稱擁有價值數百萬的房子。但認識一個多月後，他就開始跟王一嫻借錢，展開追求攻勢期間也沒停止過。從認識到2022年9月，陳克昌以物流公司需周轉、員工發薪、親人住院需手術費等理由，陸續向王一嫻要錢。

涉嫌詐騙的陳克昌。（取材自澎湃新聞）
涉嫌詐騙的陳克昌。（取材自澎湃新聞）

此外，陳克昌以她的名義辦了6張信用卡，到2022年9月全部被刷爆。陳克昌還邀王一嫻一起開公司經營精釀啤酒，公司註冊在她名下。之後，陳克昌用王一嫻的支付寶貸了30萬元，轉到自己帳上稱要進貨啤酒。

據報導，直到2022年7月，王一嫻才發現自己上當了。當時，一名女子找上門要錢，稱陳克昌騙走她3萬多元。王一嫻才得知，陳克昌有老婆，且同時和自己以及該女子交往。王一嫻悄悄掌握足夠證據後報警，陳克昌被以涉嫌詐騙罪立案偵查。

王一嫻從警方得知，陳克昌騙走的每一筆錢，當天就轉入了一個類似比特幣的網路賭博平台，他被捕時帳上只有幾百元現金。此外，她去了陳克昌在瀘州的老家，村裡人稱陳克昌就是一個騙子，2014年他以「借錢」名義騙走村支書7萬元。

因為「交友」被騙，王一嫻在精神上和經濟上都付出了沉重代價，現在每個月要還利息5萬多元。她每月償還刷爆的6張信用卡利息，自己的公司每個月都在拖欠工資。「現在真的是山窮水盡，快吃不起飯了。」她嘆道。

信用卡 手術 詐騙

上一則

伊拉克允貿易以人民幣結算 外媒：中東上正遠離美元

下一則

通關效應 香港樓市CCL指數周升逾2% 6年來最大

延伸閱讀

ADS馬田電腦 新春大酬賓送電腦

ADS馬田電腦 新春大酬賓送電腦
寶寶取名了嗎？中國新生兒最紅名字 男寶「瑞」、女寶「玥」

寶寶取名了嗎？中國新生兒最紅名字 男寶「瑞」、女寶「玥」
通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高
紫光傳接手格芯爛尾晶圓廠 換取成都市投資

紫光傳接手格芯爛尾晶圓廠 換取成都市投資

熱門新聞

香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 疑被烹煮 才登時尚雜誌封面

2023-02-24 08:59
28歲香港名媛蔡天鳳慘遭前夫一家人謀殺，涉嫌人已被拘留，圖為蔡天鳳（左）先前出席首映與甄子丹合照。（取材自Instagram）

港名媛蔡天鳳慘死 網友扒出涉案前夫舊歷史

2023-02-25 00:13
香港名媛蔡天鳳慘遭碎屍，據調查生前曾搭前夫胞兄的車，準備接女兒放學。圖／取自香港01

上了前夫胞兄車…香港名媛遭碎屍慘死 生前最後身影曝光

2023-02-24 12:37
香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殘忍碎屍肢解，部分殘肢更疑似被烹煮成「人肉煲湯」。圖／取自蔡天鳳IG@xxabbyc

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

2023-02-25 11:26
香港名媛兼模特兒蔡天鳳被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，不久前才登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面。（截取自蔡天鳳臉書）

港名媛蔡天鳳疑因千萬巨額財產遭碎屍 前夫仍在逃

2023-02-24 11:56
香港名媛蔡天鳳被殘殺肢解案傳出新進展。根據《香港01》報導，25日下午，香港重案組人員成功於東涌拘捕死者鄺姓前夫，目前被扣留調查。（取材自臉書）

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

2023-02-25 04:56

超人氣

更多 >
蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機

蔡天鳳前夫無遺產繼承權為何碎屍？律師曝恐怖行兇動機
港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人

港名媛蔡天鳳慘案在逃前夫抓到了 被捕4人全是死者前夫一家人
蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」

蔡天鳳前後任丈夫關係好 好友曝殺機「全家處心積慮」
蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了

蔡天鳳慘案網上懸賞25萬緝凶 出資者找到了
蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件

蔡天鳳慘案主謀任警長期間 傳曾捲入強姦案件