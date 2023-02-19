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重慶寫字樓電梯限乘提示「13胖子至15瘦子」 物業認欠妥

中國新聞組／上海19日電
電梯轎廂裡的「溫馨」提示讓人感到不溫馨。（取材自上游新聞）
電梯轎廂裡的「溫馨」提示讓人感到不溫馨。（取材自上游新聞）

乘坐電梯最擔心故障，因此電梯內常貼有限重、人數的告示。然而重慶一座寫字樓的「溫馨提示」卻讓部分人感到被冒犯，因為上面寫著「電梯限乘13個胖子至15個瘦子」。

上游新聞報導，重慶市民王先生最近去港安二路的「浪高會展國際」寫字樓辦事，乘坐電梯時看到物業提示寫到電梯限乘，卻以胖子、瘦子為「度量衡」。疑惑之下向媒體爆料。

從王先生提供的圖片可看到，物業在D棟電梯間張貼提示：「電梯只能乘13(胖)至15(瘦)人，超過人數可能出現困人故障。」對此，該寫字樓物業管理處工作人員表示，情況屬實，「這是電梯維保單位建議寫胖子、瘦子的」。

工作人員解釋：「因為這部電梯用了將近10年，容易在運行中發生故障，載重最好是在這個範圍以內，如果超重了的話，就容易出現問題」。

對於為什麼用胖子、瘦子來區別，工作人員表示是電梯維保公司說這樣寫，「當時我們認為提醒大家限乘多少個人就行了，但對方說萬一有些人胖，有些人瘦，質量都不一樣的」。

對於這樣表述是否欠妥，工作人員說，他們也覺得這樣的說法不好，但維保公司的人說有些人不自覺，看到人多了還往轎廂裡擠，造成電梯超負荷運行，容易出現故障關人，「到時候大家心裡都慌」。該物業公司工作人員說，將和電梯維保公司商量，修改提示用語。

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