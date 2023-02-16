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「白髮運動」… 反醫保改革 武漢再爆示威 大連也抗議

中國新聞組／北京16日電
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)
高空畫面顯示，大批民眾15日聚集在武漢市中山公園外，就醫保方案調整表達訴求。(視頻截圖)

繼8日數千人上街抗議後，湖北武漢15日再爆大規模示威，大批退休職工聚集要求當局撤回削減健康福利的醫保改革措施。網傳視頻顯示，大量警力到場維穩，期間有老人被推擠倒地，另有多人被警方帶走。事件被媒體形容為「白髮運動」。同天，東北大城大連也傳出抗議活動。

來源：youtube

美國之音報導，武漢這場示威是8日數以千計退休人員聚集市政府門前舉行請願活動以來，又一次大型集會，也是去年11月底，中國一些大城市反對國家主席習近平極端防疫政策的「白紙運動」以來最大規模抗爭活動。

示威人士在武漢協和醫院外聚集抗議。（取材自推特）
示威人士在武漢協和醫院外聚集抗議。（取材自推特）

有社交媒體15日實時反映在武漢中山公園一帶發生的抗議場面。抗議人群中有人怒吼「打倒反動政府！」還有多人高唱「國際歌」和「團結就是力量」等被禁歌曲。

據報導，視頻顯示，大批警察部署在中山公園大門外，一些大巴車輛停在路邊，周遭人頭攢動，出現在現場的多是身穿冬裝、面帶口罩的老人。現場民眾與警察對峙，雙方一度發生推搡，有幾名老人倒在地面。

大批警員在場駐守。（取材自推特）
大批警員在場駐守。（取材自推特）

另有消息稱，抗議現場通訊信號受到屏蔽，有多人被警察抓走。推特上則有爆料稱，武漢地鐵鄰近中山公園的站點關閉。

香港01指出，本次醫保改革反應強烈的主要是退休人士和靈活就業人員兩個族群。退休人士多患有慢性疾病，需要經常就醫取藥，因此對個人帳戶資金減少很敏感，直接感受到個人帳戶減少、報銷門檻提高等問題；部分地方的靈活就業人員直接不建立個人帳戶，心理落差較大。

自由亞洲電台報導，武漢居民張先生說，受政府「醫療新政」影響的，不僅僅是退休人員，就連普通居民的醫療費也被收縮：「我們每月繳400元（人民幣，約58.3美元）醫療保險的人，他們（政府）現在也沒錢打到帳號裡面去了，就沒錢買藥了。非要你去看門診消費掉，以前每月有100多元反饋，現在不反饋給你了。本來這些錢可以靈活買藥的，現在非要去醫院看門診，現在去藥房買藥的錢沒有了。」

居民馬永年說，最讓民眾憤怒的是政府公務員不受醫療新政影響，可全額報銷醫療費。

美國信息與戰略研究所經濟學者李恆清對美國之音表示，中國各地民眾對醫保福利欠缺的現狀普遍存在不滿情緒。現在老百姓上街了，這件事很難平靜下來。李恆清認為，鑑於當前中國經濟嚴峻形勢，武漢抗議事件可能引起連鎖反應，成為「白紙革命」的延續。

他表示，兩周後即將召開的北京兩會上，醫保改革和養老等問題將成為習近平的難題。

此外，社交媒體多條視頻消息顯示，15日上午，大連的人民廣場也聚集了上千民眾，同樣是退休人員對政府縮減醫保福利表達不滿。

示威人士在武漢協和醫院外聚集抗議。（取材自推特）
示威人士在武漢協和醫院外聚集抗議。（取材自推特）

退休 武漢 醫保

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