中國45億筆個資外洩 疑來自多家電商數據

中國網路安全堪慮，傳出45億條個資被洩。（路透）

中國媒體「21世紀經濟網」報導，近日網傳疑似約45億條中國民眾的個資 ，包括真實姓名、電話與住址等洩漏於「暗網」，引發關注。

根據報導，12日晚間，通訊軟體Telegram的各大頻道突然間大批轉發某隱私查詢機器人的連結，網傳因此而洩漏的中國民眾個資約有45億條，疑似是來自電商物流業者的數據。

化名「冰塵」的網路安全專家表示，因他2021年11月從武漢 搬到北京 ，經他自己測試，可取得武漢、北京兩個地方的地址，以此分析，這批個資洩漏的時間，不早於2021年11月，最晚不晚於2022年12月。

他表示，即時通訊工具Telegram簡稱「電報」或TG，加密性強、安全性高、難以被破解又難管轄，因此Telegram的平台散布著大量色情、賭博、詐騙等資訊，慢慢演化為黑色產業的一部分。這次外洩就是不法分子在電報開頻道，類似於微信或微博公眾號，透過公眾號自動回覆即可查詢個資。

他透露，正常情況下可能只是某個企業的數據洩漏，但這次的數據洩漏較為廣泛且類型較多，涉及多家快遞平台，暫時無法判斷洩漏的具體原因。

所謂「暗網」即利用加密傳輸、P2P等手法，為用戶提供匿名瀏覽網路的技術，常用於比特幣等交易，由於具有隱蔽性、去中心化、非常規性等特徵，容易滋生各類違法犯罪。