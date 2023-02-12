手機被沒收…廣西小學生拿菜刀要砍爸 雙方對峙20秒

男孩手中拿著一把菜刀做出要砍下的姿勢。(視頻截圖)

廣西一名男孩因為沉迷遊戲，被父親沒收手機 後竟直接拎菜刀威脅，雙方對峙約20秒後，父親趁兒子出刀時順勢將刀奪下。

紅星新聞報導，視頻顯示，一名男孩和一名中年男子正在居民樓下爭吵，男孩手中拿著一把菜刀，時不時地拍打到男子身上，男子手上綁著一件衣服作為防禦，場面看著非常驚險。男子一邊嘗試與男孩溝通，一邊尋找機會奪下了菜刀。

視頻拍攝者稱，因為大人不給孩子玩手機，孩子就跟父親鬧矛盾了，「父親比較慣著孩子、比較縱容他，不然他也不會這樣。」據了解，手拿菜刀的男孩仍在讀小學。

視頻中，疑男孩拿菜刀揮向父親。(視頻截圖)

此事引起網友熱議，許多人覺得，孩子「養廢了」；一些網友覺得家長溺愛孩子「慣得太沒樣了」；還有網友認為，「不能讓孩子太早擁有手機」。

報導指出，網傳視頻僅有十餘秒，目前暫且無法從中看出事件的前因後果，但男孩掄起菜刀恐嚇父親的畫面，確實令人揪心。同時，「憤怒的男孩」都昭示了這名父親教育 失敗：簡單沒收（暴力），換來更大的「叛亂」（暴力）。

在互聯網時代，要想勝任家長之職，必須不斷學習新知識和新技能，這是和孩子進行「非暴力溝通」的「本錢」。至於怎麼引導孩子正確處理上網與學業的關係，避免孩子在網絡世界中迷失，甚至出現心理問題，是擺在父母們面前的一道時代考題。

來源:YouTube