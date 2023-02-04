疫情高峰價格飆46倍…上百盒布洛芬被丟垃圾堆

視頻顯示，大量布洛芬被扔進垃圾堆。（視頻截圖）

中國上月解除新冠防疫 措施後，爆發新一波疫情 ，民眾瘋搶快篩接著囤藥物，對乙酰氨基酚、布洛芬等都曾一藥難求，被黃牛高價倒賣，價格翻了46倍。然而過了一個農曆新年，許多人開始「清倉」，上千片退燒藥被丟棄、上百盒布洛芬被放在小區垃圾堆。

新民晚報報導，近日，一則標題為「網友囤1000片退燒藥全砸手裡了」的視頻登上熱搜，內容只見多達1000片退燒藥，該網友稱：「陽之前買的，陽康之後很久，年27、28才到貨。」

其他網友紛紛留言，有的表示不解，「為啥要買這麼多？」還有人呼籲捐出去；也有人質疑：「這不是普通網友，是囤貨黃牛。」

來源：YouTube

此外，有網友分享，自己所在的小區裡有人囤了5箱連花清瘟；還有重慶網友發視頻表示，發現門口的垃圾堆裡很多未拆封的布洛芬和其他藥物，估計有上百盒。

去年年末，對乙酰氨基酚、布洛芬等曾一藥難求，有黃牛以65元（人民幣，下同，約9.6美元）收購布洛芬懸濁液，高價倒賣近3000元（約444美元），價格翻了46倍；靜注人免疫球蛋白也上了黃牛「搶購榜單」，原價每支5、600元（約88.8美元），被炒到每支2000元（約296美元）。

然而，大量囤藥不僅導致藥物浪費，也會排擠到真正有需求的病患。事實上，球蛋白主要用於免疫缺陷疾病患者、部分罕見病患者等治療，並非新冠治療藥物。當時有罕見病患者在社交平台表示，擔心需要提前高價囤藥。

有藥學業內人士說，藥品超出有效期後並不建議服用，可能發生變質、霉變等問題，「不治病反而害人了」。此外，過期藥品也不宜隨意丟棄，可能造成環境污染，或被不法商販或不法醫療機構二次回收並再次出售。