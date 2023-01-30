2款國產新冠口服藥「先諾欣、民得維」 獲准上市

中國國家藥監局再批准兩款新冠口服藥上市。(取材自第一財經)

國家藥監局昨日宣布，附條件批准兩款國產口服小分子新冠病毒感染治療藥物上市，用於治療輕中度新型冠狀病毒感染的成年患者。一款是海南先聲藥業的「先諾欣」，一款是上海旺實生物醫藥的「民得維」(VV116)。其中，先諾欣價格將大幅低於同靶點藥物輝瑞 Paxlovid。

文匯報報導，國家藥監局要求上市許可持有人繼續開展相關研究工作，限期完成附條件的要求，及時提交後續研究結果。

先聲藥業表示，先諾欣獲批，成為中國首款自主研發、具備自主知識產權的3CL靶點抗新冠病毒創新藥，填補國內空白。

先諾欣藥物的註冊臨床研究由中國醫學 科學院、國家呼吸醫學中心王辰院士等牽頭完成。這項研究是中國首個啟動並完成全部計畫入組病例數、迄今為止覆蓋最廣泛感染新冠奧密克戎毒株的中國患者人群的註冊臨床。也是按照國際標準設計，全球首個達成以「咳嗽、感覺發熱或發熱、頭痛、腹瀉、渾身疼痛/酸痛」等11種新冠症狀完全消除（評分為0）且持續2天為主要終點的Ⅲ期註冊臨床研究。

臨床分析結果顯示，先諾欣展現出顯著的抗病毒效果，用藥後病毒載量呈現快速、大幅下降。可以加快新冠症狀恢復、縮短病程，安全耐受性良好，有望為中國患者帶來更有效的治療選擇。

先聲藥業表示，對比公眾最為關注的「病毒載量下降」結果，同樣為5天一個療程，與安慰劑組相比，先諾欣可將病毒載量下降超96%，輝瑞Paxlovid下降86.4%，先諾欣超過輝瑞Paxlovid近10個百分點。

另一款獲批附條件上市的民得維，是中國自主研發的靶向新冠病毒RNA依賴的RNA聚合酶（RdRp）的抗新冠病毒口服藥物。臨床前研究結果顯示，VV116對包括奧密克戎在內的新冠病毒原始株和突變株表現出顯著的抗病毒作用。在新冠病毒感染小鼠模型上，VV116可有效清除病毒，同時顯著改善肺組織病理變化。VV116無致突變風險，沒有與其他藥物相互作用導致嚴重不良反應的風險，在安全性方面具有優勢。

目前，中國藥監部門已批准多個國內外新冠治療藥物上市，進口藥物包括Paxlovid、默沙東 莫諾拉韋，國產藥物包括阿茲夫定以及剛獲批的先諾欣、民得維，此外還有多款中成藥物可供患者使用。