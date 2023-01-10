「陽康」體檢商機 一家企業半月銷售額近1億

各地體檢機構、醫院陸續推出「陽康」體檢套餐或康復門診。圖為上海市閔行區申鑫社區衛生服務中心醫護人員在CT掃描室為市民進行拍片前準備。（中新社）

中國各地正走過感染高峰，「陽康」人數逐漸增多，由於許多人仍有胸悶、疲憊等症狀，「陽康」體檢商機趁勢而起，有企業半月銷售額近人民幣1億元（約1476萬美元），有機構估熱潮會持續至今年上半年。

「為什麼轉陰後還一直咳嗽？我會不會『白肺』？」澎湃新聞報導，許多民眾出現疲憊感、胸悶氣短等症狀，考慮進一步檢查，帶動各地體檢機構和醫院陸續推出「陽康」體檢套餐或新冠康復門診。

而這些「陽康」體檢套餐，項目主要針對COVID-19可能會引發的呼吸、循環、免疫系統的症狀，例如肺部CT、心臟超音波等，價格從數百元至上千元不等。

「美年健康」是一家從事健康體檢及醫療服務商，新推出的「陽康」安心檢標準款目前銷售了15萬5815件，單件529元，金額達8242萬元，不到兩周時間，收入已經近億元。

另一家機構「瑞慈醫療」公布，「陽康」體檢重點篩查版售價599元，深度篩查版售價則為999元。

報導指出，不止民間機構，很多醫院也推出了針對「陽康」人群的醫療服務，澎湃新聞不完全統計，全中國已有多地開設新冠康復門診。

以上海為例，上海市第七人民醫院新冠康復專病門診已於本月1日正式對外開放，上海市兒童醫院也針對仍有咳嗽、喉嚨痛、乏力、焦慮、睡不好等兒童，開設兒童新冠感染中醫康復門診。

報導指出，在眾多體檢項目中，肺部CT檢查需求更旺盛。以美年健康提供的數據來看，2022年12月28日、29日、30日，美年健康集團肺部CT檢查分別達到1.8萬多、2.3萬多、2.8萬多人次，元旦後的1月3日及4日，美年健康集團肺部CT檢查達到7.5萬多人次。

CT檢查量創新高，有無必要？上海嘉定區馬陸鎮社區衛生服務中心副主任陳建新表示，感染後病毒會在體內繁殖，導致患者出現一些典型症狀，例如肺部滲出液不會那麼快被吸收，因此咳嗽會持續一段時間；若覺不舒服，還是建議到正規醫院進一步檢查。