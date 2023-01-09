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中國陸路口岸重開 他凌晨4時就排隊、他一路跑回國

中國新聞組／北京9日電
8日市民圍觀瑞麗口岸全面恢復通關，緬籍務工者凌晨4時等通關回家。（取材自極目新聞）
8日市民圍觀瑞麗口岸全面恢復通關，緬籍務工者凌晨4時等通關回家。（取材自極目新聞）

8日中國國民重新開放後，全中國各地陸路口岸也重開大門。中國與緬甸最大陸地貿易口岸的雲南瑞麗，在關閉1012天後重新開放，許多在中國工作的緬甸人終於在三年後得以回家。口岸前的姐告國門廣場上，也聚集了許多當地人前來見證口岸重啟。

極目新聞報導，長期在中國工作的緬甸男子托尼和幾名同胞，8日凌晨4時就到姐告國門廣場等待。托尼家緬甸仰光，三年前到中國從事機修工作，後來口岸因為新冠疫情關閉，他已三年沒有回家。托尼說，他們之所以這麼早就到了，就是希望能第一時間通關回家，他非常想念家人。

許多人來到了國門廣場，或踮腳望向國門，或舉起手機與家人朋友通話，告訴他們「馬上就要恢復通關了」，瑞麗口岸的大門於上午8時打開。瑞麗口岸2020年3月31日時因防疫關閉口岸，直至今年1月8日。恢復通關後的入境人員無需申領健康碼，僅需48小時核酸陰性報告，入境貨車提前向海關部門申報駕駛員和車輛信息便可入境。

近三年未回國的緬籍務工者。（取材自極目新聞）
近三年未回國的緬籍務工者。（取材自極目新聞）

在中國與越南邊界的廣西東興口岸，8日也迎來返鄉人潮。老家在湖南郴州的老范，在越南太平省工作，已經三年沒有回國，他一早一路小跑向一橋之隔的口岸奔走，左腳跨進國界線後，高呼一聲，「終於回國了！」

廣西憑祥友誼關口岸也在8日起恢復通關，當天上午7時30分，在通往憑祥綜合保稅區的公路上，已經有上百輛貨車排了近三公里長隊，等待通關。老家在四川的聶志強在越南工作，已三年沒能回家，他從1日就開始預約通關，8日他開心地在友誼關樓下和親人視訊。

雲南省中越邊境段最大的口岸中越河口口岸也打開關閉三年的大門，三名越南民眾抱著鮮花跨過南溪河中越大橋，並在中方邊檢人員的幫助下進行健康申報，其中一名越南人黃海燕表示，到中國後最想做的事就是逛街，品嚐建水豆腐，燒烤等中國美食。

在內蒙古，扎門烏德公路口岸旅客通道8日上午8時恢復正常通關，首輛滿載45名旅客的國際客運班車緩緩駛入二連公路口岸。

吉林省唯一對俄開放的中俄琿春陸路口岸，8日也恢復通關，出入境旅客在執勤民警的引導下在限定區域有序排隊接受邊防檢查。

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