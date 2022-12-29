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「醫院死屍都摞上了」推特瘋傳中國演員宋丹丹投訴錄音

中央社／北京30日電
宋丹丹。（視頻截圖）
宋丹丹。（視頻截圖）

中國網路近日瘋傳一段疑為知名演員宋丹丹向官方電話投訴錄音，指北京市朝陽區各醫院已經癱瘓，甚至有醫院遺體已經疊著堆放，120急救電話竟要排70多號才能派車，引起民眾關注。

綜合中國網路訊息，這段疑似宋丹丹與接線人員的對話，被標註為朝陽區「12345」的政務熱線電話。內容顯示，這名聲音與宋丹丹相似度頗高的女子反映，曾獲「全國勞動模範」頭銜的母親平日需要洗腎，日前又感染了COVID-19，但120急救電話始終打不通。

這名女子表示，急救電話後來雖然打通，但對方卻表示來電要求派車送醫的人數眾多，需要排70多號才能派到車，讓她十分無言。但她抱怨，為什麼網路上有人公開招徠，聲稱花人民幣5000元就可將病人「隨便拉（派車送醫）」？

女子直指，朝陽區的醫院如今已經「癱瘓」，當地的「垂楊柳醫院死屍都摞（疊）上了，朝陽區竟能變成這樣！區長幹什麼呢？政府為人民做事，為什麼人民做事啊？這不害人民嗎！如果大家都是這樣，那老百姓就得全都起來對吧？怎麼相信你這個政府」？

這名女子又質問，防疫放開應該要先做好各項準備，但現在卻「說放就放了」，弄到藥也沒有、120也沒有、人死了火化也沒有。還指「人民是江山，而現在卻是在『打江山』」。自己的「全國勞模」母親如今落到沒法洗腎、連120也沒有的地步，令人心寒。

這段錄音由於被普遍認為是宋丹丹的投訴，引起中國網友熱議，近日在各大網路平台瘋傳。雖有網友以公開資料質疑，宋丹丹的母親已於2016年逝世，但更多網友認為，這通電話投訴內容基本屬實，充分反映了如今防疫放開後的就醫亂象，是不是宋丹丹已經不重要了。

由於到目前為止，宋丹丹一直未對這段錄音公開否認或澄清，使部分中國民眾深信，這應是她對北京市醫療現況的反映。

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