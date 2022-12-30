中國每天9000人因新冠亡? 衛健委：傳播期難準確判斷
英研究機構預測中國每日新冠死亡人數，從5000人調高至9000人之際，中國是否低估當前新冠死亡人數受矚。中國國家衛健委疫情應對專家梁萬年29日表示，在疫情快速傳播期，很難準確判斷病死率、死亡率，疫情周期過去後，才能比較精準地判斷。梁萬年強調，判斷疫情危害，死亡是一個重要指標，專家團隊和中國政府一直高度重視。
界面新聞報導，梁萬年說：「現階段應該把防重症、防病亡作為優先，這也是防控策略重點調整的體現，把防死亡放在一個非常優先的位置。」
針對中國疫情防控是否放開太快，梁萬年表示，中國疫情防控政策調整是基於對病原體和疾病的認識、人群免疫水平和衛生健康系統抵抗能力、社會公共衛生干預措施三者的判斷，現在的調整是恰當的、科學的，也是依法的，符合中國防控實際的。
談及未來如何防控新毒株，梁萬年說，中國非常關注病原體變異情況監測，也積極參與全球病原體監測工作。一旦發現新的變種，或者變異導致病毒致病力、傳播力、毒力等方面發生變化，中國會及時通報世界衛生組織，並在防控方案、醫療救治等方面做好相應的優化完善和調整。
談及口岸開放會否加劇醫療資源不足的問題，中國國家衛生健康委員會醫政司司長焦雅輝29日表示，不同省份、不同城市正在經歷不同的疫情階段，對於現在處於疫情高峰的城市，醫療資源曾經出現過結構性的供需矛盾，針對這些情況，中國採取了多種措施，包括擴大醫療服務供給，擴容醫療資源等。她認為，1月8日防控政策調整後，開放口岸和邊境後的人員往來不會造成中國醫療資源的緊張情況出現。
另據路透報導，總部位於英國的健康數據公司Airfinity 29日表示，中國每天可能有大約9000人死於新冠病毒，幾乎是一周前估計的兩倍。
Airfinity在一份聲明中表示，自12月1日以來，中國累計死亡人數可能達到10萬人，感染總人數為1860萬人。它表示，在實施最近對報告案例的更改之前，它使用的模型基於中國各省的數據。
Airfinity預計，中國的新冠感染將在1月13日達到第一個高峰，每天有370萬例。
Airfinity預計，死亡人數將在1月23日達到每天2萬5000人左右的峰值，自12月以來累計死亡人數將達到58萬4000人。
根據Airfinity的聲明，預計到4月底，中國將有170萬人死亡。
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